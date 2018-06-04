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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star TV'nin seçim özel programında bedelli askerlik konusunun gündeminde olmadığını açıkladı. İnce, seçimler öncesi 'askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmanın da kendilerine yakışmayacağını' söyledi.

İnce, hükümetin bedelli askerlik konusunda tavrını "Bir dönem yeşil ışık yakıyor, bir taraftan kapatıyorlar" sözleriyle eleştirirken, askerlikle ilgili yeni düzenleme yapma vaadinde bulundu.

"Ben 'Bedellileri anlıyorum' dedim ama fakir evlatlarını da anlamak lazım" diye konuşan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay askerlikten geçirip, profesyonel bir ordu kurmak. Bedelli askerlik benim gündemimde yok."

Son dönemde sosyal medyada da sıkça tartışılan bedelli askerlik özellikle genç seçmenin kararını etkileyebilecek önemli bir kriter olarak görülüyor. Twitter'da "#5MilyonBedelli" etiketi, gün boyu en çok paylaşılan etiketlerdendi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Bedelli askerlik isteyenler: Seçimde kime oy verecekler?

"Bedelli yoksa oy da yok" sloganıyla seçimler öncesi kampanya yürütenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik sözü verdiğini ancak halen beklemede olduklarını söylüyor. Bazıları, "Erdoğan bizi Afrin'e götür" sloganı atanların samimi olmadıkları görüşünde.

Daha önce bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada ise, konuyu seçim sonrası Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ile konuşacaklarını söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise bugün gazetecilerin "bedelli askerlik gelir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye'nin gerçekleri budur. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorun ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil."

İnce'den TRT'ye: Sen çıkar Erdoğan'ı konuştur

Muharrem İnce, Star TV'ye yaptığı açıklamalarla bir kez daha TRT'ye yüklendi.

TRT'nin yasa gereği kendisine verdiği 10 dakikalık süreyi de kullanmayacağını açıklayan İnce, "Ne konuşacağım, sen çıkar Erdoğan'ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten" dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyeleri, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmuştu.

İnce ve Akşener başta olmak üzere bazı muhalefet üyeleri, defalarca TRT'yi seçim döneminde tarafsız davranmamakla suçladı. TRT çalışanları ise hedef alındıklarını söyleyerek İnce'yi suçladı.