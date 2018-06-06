Batman'ın Hasankeyf ilçesi birkaç ay içinde 12 bin yıllık tarihi; orada yaşayanların evleri, anıları ve gelecekle ilgili hayalleri; bitki ve hayvan türleri ile birlikte Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak. Dicle Vadisi'nde bir yaşam biterken, yeni bir yaşam başlayacak.
Hasankeyf’in son günleri: Ilısu barajı ne vaadediyor?
- 6 Haziran 2018
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