Tahliye edilen Boğaziçili öğrenciler yol kenarına bırakıldı
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Tahliye edilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yol kenarına bırakıldı

  • 7 Haziran 2018

Haber-video: Fatih Pınar

19 Mart 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda hayatını kaybeden askerler için lokum dağıtmak isteyen grubu protesto eden öğrencilerden 14'ü tutuklanmıştı.

Sonrasında cezaevine konan öğrenciler için 6 Haziran'da tahliye kararı çıktı.

Aileler ve arkadaşları tahliye olan öğrencileri karşılamak üzere Silivri Cezaevi önünde toplandı.

Ancak öğrenciler ana kapıdan tahliye edilmek yerine, otobanda Kınalı Gişeleri yakınında yol kenarına bırakıldılar.

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