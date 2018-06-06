Demirtaş: Devletin işi korkutmak değil, hizmetkârı olmaktır

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Demirtaş cezaevinden seçim mitingi düzenledi

Edirne'de tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden seçim mitingi düzenledi.

Demirtaş mitingini Twitter'dan "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak" sözleriyle duyurdu.

HDP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konuşmasına "20 aydır burada yasa dışı bir şekilde, hukuksuz, kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum" sözleriyle başladı.

Kendisi ve arkadaşları hakkında adil yargılama yapılmadığını söyleyen Demirtaş, "Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda, gazetelerde hükümet yetkilileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken, her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum" dedi.

'Devletin işi korkutmak değil, hizmetkârı olmaktır'

Türkiye'de tüm yurttaşların adaletsizliğin mağduru haline geldiğini söyleyen Demirtaş, "Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz" dedi.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir bütün olarak yarı açık cezaevine dönüştürüldü maalesef. Bununla tam bir korku toplumu, korku imparatorluğu oluşturmak istiyorlar. Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil, hizmetkârı olmaktır."

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Türkiye'nin içeride kutuplaştırıldığını, dışarıda ise yalnızlaşıp itibarsızlaştırıldığını ifade eden Demirtaş, "Elbette hiçbirimiz böylesi kötü bir yönetimi haketmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil, buna mecbur ya da mahkum değiliz" dedi.

'Tam demokrasi ve hukukun üstünlüğünü egemen kılacağız'

Sözlerini "Değerli kardeşlerim bugün umutsuz olmanın, yılgınlığın, korkmanın zamanı değildir" şeklinde sürdüren Demirtaş şöyle konuştu:

"Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak, birlik içinde çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden, ötekileştirmeden, örselemeden, yürek yüreğe verip, büyük bir kardeşlik ülkesi olacağız. İnsanlarımızı partilerine göre, kimliğine, mezhebine, cinsiyetine göre ayırmayacağız. Devlette tam demokrasi ve hukun üstünlüğünü egemen kılacağız. Herkese eşit ve adil davranmak da bizim boynumuzun borcudur."

'Betona değil alın terine yatırım yapacağız'

Demirtaş, 81 milyonu kucaklayacak yepyeni bir politikayı hayata geçireceklerini kaydetti.

"Türkiye gibi zengin bir ülkede sefalet içinde yaşamaya mecbur bırakılan milyonların utancı, ülkeyi yönetenlere aittir. Ülkemizi bu utançtan kurtacağız" diyen Demirtaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Betona ve gereksiz inşaatlara değil, toprağa, emeğe, alın terine, üretime, bilime yatırım yapacağız ve bu yoksulluğu mutalak yeneceğiz."

Demirtaş, halkın kendisine olan desteğine inancını "Ben burada dört duvar arasındayım ama biliyorum binlerce Demirtaş şimdi tarla çapadadır, fındıktadır, maden ocağında, atölyededir. Derste, anfide, meydanlarda, alanlardadır. İnşaatta, şantiyede, grevde, direniştedir Demirtaş. İşten atılmıştır. İşsizdir, yoksuldur Demirtaş. Gençtir, kadındır, çocuktur, Türk'tür, Kürt'tür, Çerkez'dir, Pomak'tır, Boşnak'tır, Alevi'dir, Sunni'dir ama ille de umutludur, coşkuludur" sözleriyle ifade etti.

Demirtaş seçim konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Edirne'de hücrede tutulan değil, sizsiniz Demirtaş. Kendinize güvenin, kendinizi onurlandırın. Kendinize verin oyunuzu. Unutmayın bir oy çok şey değiştirir şimdi daha güzel günler adına değişim zamanıdır. Mutlaka kazanacağız ve özgür günlerde mutlaka görüşeceğiz."