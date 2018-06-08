1958 yılında Türkiye ve Orta Doğu

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, Orta Doğu'da esen Arap milliyetçiliği rüzgarı ve 1958'de Irak'ta yaşanan ihtilalin Türkiye'de nasıl algılandığı ele alınıyor.

Irak'ta 1958 yılında, General Abdülkerim Kasım önderliğinde bir grup asker, iktidara el koyarak monarşik yönetimi sonladırdı. Bu olay tarihte 1958 darbesi veya 14 Temmuz Devrimi isimleriyle anılıyor.

Olayın ardından Kral 2. Faysal ve Başbakan Nuri El-Said (Nuri Said Paşa) öldürüldü.

Kral, 14 Temmuz'da CENTO toplantısı için Türkiye'ye gidecekti. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve devlet erkanı da kendisini karşılamak üzere İstanbul'daki Yeşilköy Havalimanı'na gitti. Ancak o gün, Kral'ın Bağdat'taki sarayı basıldı.

BBC'nin haberinde Menderes hükümetinin ihtilale başta büyük tepki gösterip sonra tepkisini yumuşattığı belirtiliyor.

Haberde muhaleffetteki CHP'ninse Türkiye'nin büyük güçlerin çatışmalarına dahil olmaması yönünde politika yürüttüğü aktarılıyor.

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