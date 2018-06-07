Merkez Bankası'ndan son bir ayda ikinci faiz artırımı: Politika faizi yüzde 17.75

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Merkez Bankası, son bir ayda ikinci kez faiz artırımı kararı alarak politika faizini 125 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17.75'e yükseltilirken, karar sonrası dolar kuru 4.57'den 4.45'e kadar geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.5'ten yüzde 17.75'e yükseltilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Para Politikası Kurulu'nun, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdiği, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği belirtildi.

Kurul 23 Mayıs'ta kurun yükselmesine karşı harekete geçerek geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltmişti.

Merkez Bankası daha sonra da para politikasında sadeleştirme sürecini tamamlamaya karar vermiş ve artık piyasayı Geç Likidite Penceresi faizinden değil politika faizinden fonlayacağını açıklamıştı.

Türkiye en yüksek faiz veren 4. ülke

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun son kararı sonrası Türkiye dünyada en yüksek faizi veren 4. ülke konumuna yükseldi.

Dünyada en yüksek faiz veren ilk 3 ülke ise şöyle:

Arjantin: Yüzde 40

Venezuela: Yüzde 21.7

İran: Yüzde 18

Image caption Türkiye'de 2002'den bu yana politika faizinin seyri

Para politikası nedir?

Para politikası, ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir.

Uygulanmasından sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır.

Türkiye'de merkez bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu TCMB Kanunu ile hükme bağlanmıştır.

Kaynak: TCMB

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır.

PPK, Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur.

Hazine Müsteşarı veya onun belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Kaynak: TCMB

Şimşek: Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşecek

Öte yandan, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda enflasyon ve cari açığın yılın ikinci yarısında düşüş trendinde gireceğini söyledi.

Şimşek ayrıca, "Ar-ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla güçlendiriyoruz. Yaptığımız reform ve verdiğimiz destekler sayesinde Türkiye patent başvuru sayısında dünyada 22. sıraya yükseldi (2002'de 38. sırada idik). Hedefimiz dünyada ilk 10 arasına girmek" mesajı verdi.