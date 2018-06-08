1971 yılında İstanbul

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, 1971 yılında Orient Express'le (Doğu Ekspresi) ilgili hazırlanan belgeselin İstanbul'la ilgili bölümünü yayımlıyoruz.

Görüntüler, ağırlıklı olarak Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattındaki kayıtlardan oluşuyor.

İngiliz ünlü mimarlık eleştirmeni Ian Nairn, 1960'lı ve 1970'li yıllarda BBC için birçok TV programı hazırladı.

Nairn, bir programında Orient Express'i el aldı. Nairn programda Orient Express'in izini takip ediyor ve yolculuğu İstanbul'da sına eriyordu.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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