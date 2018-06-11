Haber: Selin Girit, video: Tim Facey

24 Haziran seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayları ve partilerin ana gündem maddelerinin başında ekonomi geliyor.

Ekonomi tıpkı 2017'deki gibi 2018'in ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 büyüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı büyüme performansını işaret ederek Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yaşadığı ekonomik dönüşüme vurgu yapıyor ve "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" diyor.

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Türkiye 7 küsur büyümüş. İçinizde 7 küsur büyüyen bir esnaf, çifçi, işçi var mı merak ediyorum. Kim büyüdü? Rantiye sınıfı" diyerek büyümenin toplumun farklı kesimlerinde farklı hissedildiğini savunuyor.

Peki üreticiden tüketiciye, esnaftan piyasa uzmanlarına ekonomideki gidişat nasıl algılanıyor?