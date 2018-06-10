İstanbul Kadıköy'de 'Karneler sizin, gelecek bizim' sloganıyla, karneleri aldıkları Cuma günü eylem yapan liseli gençlik örgütleri üyeleri polis müdahalesinde yaşadıklarını anlattı.

Gözaltına alınıp Cumartesi sabaha karşı serbest bırakılan 30'a yakın öğrenci arasındaki Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi 18 yaşındaki Baran, Berivan ve 16 yaşındaki Mert, "Temel amacımız eğitimdeki geri kalmışlığı protesto etmekti" diyor.

Eyleme müdahale eden polisin, gözaltı aracında öğrencileri darp ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki çekmiş, yaşananlar #Kadıköydeİşkence var etiketiyle Twitter'da en çok konuşulan konu olmuştu.

Gençler bu eylemi her sene düzenliyor. Bu yıl da duvara kettle çizerken yakalanıp tutuklanan arkadaşlarına destek için de sokaktaydılar.

Gözaltı sırasında 'işkence ve hakarete maruz kaldıklarını' anlatan gençlerden Baran'ın gözünde yediği yumruğun mor izi var, bileklerinde de kelepçenin neden olduğu kızarıklıklar... "Aklımızda kalan şu oldu, demek ki bizden bu kadar korkuyorlar" diyorlar.

Hükümet yanlısı medyada gençlerin polise 'bıçak çektikleri' iddiaları yer almıştı, bunu da 'sadece gülünç buluyorlar'.

Berivan, "Elimizde sadece tuttuğumuz flamalar vardı. Onlar kalkanlarıyla, coplarıyla geldiler. Üst araması yapıldı, üzerimizde hiçbir şey çıkmadı" diyor, Mert de,"Kollarımız bağlı, nasıl bıçak çekelim" diye gülüyor ve 'kettle' tutuklamalarını protesto için yanında sadece bir semaver getirdiğini anlatıyor.

Cuma günü eyleme katılan öğrencilerin birçoğu 24 Haziran'da ilk defa sandık başına gidecek. Kime oy verecekleri sorusuna yanıtları ise "Gençlerle birlikte yürüyenler, gençleri karşısına değil, yanına alanlar" oluyor.

Haber-Video: Çağıl Kasapoğlu