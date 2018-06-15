1977 seçimleri: Ecevit ve Demirel karşı karşıya

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1977 yılındaki genel seçimlerle ilgili hazırladığı TV haberi haberi var.

Seçimler, CHP'li Bülent Ecevit ve Adalet Partili Süleyman Demirel arasındaki rekabetle geçmişti. Diğer önemli partiler ise Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile Alparslan Türkeş'in başında bulunduğu Milliyetçi Hareket Partisi olmuştu.

BBC'nin haberinde Ecevit'in Türkiye çapında bir rüzgar estirdiği belirtiliyor.

Haberde, Ecevit'in Konya, Demirel'in ise İstanbul'daki Taksim Meydanı mitinglerinden görüntüler yer alıyor.

Ecevit'in Türkiye'de büyük bir rüzgar estirdiğinin belirtildiği haberde, Ecevit'in Konya, rakibi Demirel'in Taksim mitinglerine yer veriliyor.

Haberi sunan BBC muhabiri John Bierman, seçimleri kazanan adayın Milli Selamet Partisi ile koalisyon kurmak zorunda kalacağını belirtiyor.

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BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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