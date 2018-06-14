Kentte Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerini terk etmeye zorlananlar, yine yetkililerin talimatıyla 1990'larda boşalttıkları köylerine dönüyor. Bilmat da bu köylerden biri. Altyapı ve yol eksikliği seçmenlerin sandığa gitmelerini zorlaştırıyor. BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu'nun haberi.
Şırnak’ta 25 yıl önce boşalttıkları köye dönmek zorunda kalanlar anlatıyor: 90’lar bile daha iyiydi
- 14 Haziran 2018
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