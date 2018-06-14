Haber - Video: Çağıl Kasapoğlu

AKP'nin Şırnak 2. sıra milletvekili adayı Hatice Atan, "Erdoğan'ın manevi kızı" olarak biliniyor. Atan, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bölgede Kürtçe konuşulabildiğini ve kadınların daha aktif olduğunu söylüyor.

AKP'nin milletvekili adayı Hatice Atan, çalışmalarını BBC Türkçe'ye anlattı:

"İlk defa bizim partiden bir kadın aday Şırnak'ta ön sıralarda aday gösterildi. Bu Sayın Erdoğan'ın bölgede Kürt kadınlarını ne kadar önemsediğinin göstergesidir."

"Sayın Erdoğan'a karşı ayrı bir hassasiyetim var. Onun sayesinde ilçeleri, köyleri dolaşıp Kürtçe konuşuyorum. Eskiden konuşamıyorduk. Onun için gözümü kırpmadan ölürüm."

"Her türlü seçmeni önemsiyoruz. Birileri gibi 'Bu benim, bu değil' demiyoruz."

AKP'nin 1 Kasım 2015'te Şırnak'taki oy oranı %11,1'di, HDP ise yüzde %85,5 oranında oy almıştı.

2017 referandumunda ise Şırnak'ta sandıktan %71,7 Hayır, %28,3 Evet çıkmıştı.