1980'li yıllarda Ege kıyıları

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1988 yılında BBC'de yayımlanan Travel Show Guides (Tatil Rehberi) programının Ege'deki tatil belgeleriyle ilgili bölümü var.
Bu bölümde İngiliz turistler için Ege'deki Bodrum, Marmaris, Altınkum, İçmeler ve Kuşadası gibi tatil beldeleri tanıtılıyor.
Tanıtımlar yapılırken yemekden konaklamaya çeşitli tatil bilgileri de veriliyor.
Programın, okurlarımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bölümlerini yayımlıyoruz.
BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de
BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.
Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.
Yayınladığımız diğer arşiv programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 'BBC Arşivlerinde Türkiye'yi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
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