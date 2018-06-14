Yalova merkeze yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Elmalık Köyü'ndeyiz.

Elma ağaçlarının gölgesinin düştüğü, tarlalarında güneşin kavurucu sıcağına aldırmayan kadınların yabani otları ayıkladığı, küçük meydanında emekli köylülerin çaylarını yudumladığı bu kendi halindeki köy bugünlerde sık sık gazetecilerin akınına uğruyor.

Zira CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce burada doğmuş, büyümüş, bu köyün tarlalarında çobanlık yapmış.

Köy meydanında kiminle konuşsanız Muharrem İnce'yi çocukluğundan tanıdığını söylüyor. Yaşları denk düşenler okula beraber gittiklerini anlatıyor.

72 yaşındaki Ferhat Acar, "Muharrem dört dörtlük bir adam. Bizim elimizde büyüdü. Gurur kaynağımız o bizim," diyor.

Acar'ın oyunun rengi belli. "Köyümüzün adamı varken, başkasına mı vereceğiz? Hem bizim Muharrem iyilikseverdir. Bu köyden de bir cumhurbaşkanı adayı çıktı ya, o bile bize yeter," diye konuşuyor.

Kardeşi Erdal Acar da hemen yan masada. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin de Muharrem İnce'ye oy vereceğini söylüyor.

"Muharrem bizim kapı komşumuz, bir vefamızın olması lazım. İyi çocuktur. Ne oldum diyen bir tip değildir. Kendi başına çıkar, ormanlarda gezer. Her zaman içimizde. Bizden hiçbir farklılığı yok," diye konuşuyor.

Ancak Erdal Acar milletvekili seçimlerinde tercihini MHP'den yana kullanacağını söylüyor.

"Muharrem milletvekili adayıyken bütün aile hep CHP'ye oy verdik. Şimdi de dört oyumuzun dördü Muharrem'e. Ama biz milliyetçiyiz," diyor.

Hemen ardından da eklemeyi ihmal etmiyor:

"Görüşlerimiz taban tabana zıt olsa da particilik bir yere kadar. İnsanlık önemli. İnsanların birlikte yaşaması önemli."

Niyazi Togay'la da köy meydanında gazetesini okurken konuşuyoruz. Muharrem İnce'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söylüyor.

"Benden 5 yaş küçüktür Muharrem. Babalarımızın ortaklığı vardı biz çocukken. Onların satın aldığı hayvanları otlatırdık. Hanımla benim de sınıf arkadaşımızdır. Muharrem'in kişiliği hiç değişmedi. Hep mütevazıdır. Kimi görse hal hatır sorar"."

Niyazi Togay meclis seçimlerinde de CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Birinci sıradaki aday Özcan Özel'in de Elmalık Köyü'nün damadı olduğunu anlatıyor.

"Yalova'da sonuç 2-1 olur, ama iki vekili Ak Parti mi alır CHP mi alır bilemem," diyor.

Biz konuşurken bir arabaya doluşmuş gençler köy içerisinde turluyorlar. Arabadan bangır bangır, Dombra isimli parçadan uyarlanan AKP'nin seçim şarkısı yükseliyor.

Telif hakkı Selin Girit Image caption Yalova'daki Elmalık Köyü kahvesi

'İnce'nin milletvekili olduğu 16 yıl boyunca yaptığı hiçbir şey görmedim'

Yalova'da geçtiğimiz yılki referandumda "Evet" oyları yüzde 49,7, "Hayır" oyları ise yüzde 50,3 çıkmıştı.

Ancak Kasım 2015 seçimlerinde farklı bir tablo söz konusuydu. AKP bu seçimlerde yüzde 49 oy oranıyla birinci parti olarak meclise bir milletvekili göndermişti. CHP'nin oy oranı ise yüzde 31,7'de kalmıştı. CHP'nin meclise gönderdiği vekil de bugünün cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ydi.

Bu seçimlerde ise Yalova'nın TBMM'de 3 milletvekiliyle temsil edilmesi söz konusu.

Yalova merkezde konuştuğumuz ev hanımı Meliha Demir de Elmalık Köyü'nden olduğunu söylüyor.

Ancak köylüsü Muharrem İnce'nin değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden galip çıkmasını umuyor.

"Ben İnce'nin milletvekili olduğu 16 yıl boyunca yaptığı hiçbir şey görmedim. Bir hizmet görmedim. Bir oğlunun düğününü yaptı köyde. Sırf gelir, gider," diyor.

Meliha Demir, parlamento seçimlerinde de AKP'ye oy vereceğini söylüyor:

"Ben AK Parti döneminde Türkiye'nin parladığını, her şeyin çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Ben eskiden çalışıyordum. 2002'den önce asgari ücretle çalışırdık, sigortasız. Şimdi sigortasız çalışan yok. CHP sadece yıkım diyor. Onlardan hiçbir beklentim yok."

Telif hakkı Selin Girirt Image caption Yalova merkezde konuştuğumuz ev hanımı Meliha Demir AKP'ye oy vereceğini söylüyor.

Bir kafede konuştuğumuz mimar Ergüder Falay ise Muharrem İnce'nin milletvekilliği döneminde hiçbir şey yapmadığı şeklindeki eleştirilerin haksız olduğunu söylüyor.

"AKP'liler İnce'nin hayrını görmedik diyorlar ama yanlış düşünüyorlar. İktidar partisinin vekili değildi ki icraat yapsın," diyor.

İsmini vermek istemeyen bir hanım da sohbetimize katılıyor. "Tabii ki sevmezler Muharrem İnce'yi. O olmasaydı bugün CHP'li değil AKP'li belediye tarafından yönetiliyor olacaktı Yalova," diyor.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, Yalova il merkezinde oyların sayımından sonra AKP'nin adayı Yakup Koçal'ın bir oy farkla seçimi kazandığı açıklanmıştı.

CHP'nin Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz nedeniyle oylar yeniden sayılmış ve nihayetinde CHP adayı Vefa Salman'ın belediye başkanlığı yarışını kazandığı açıklanmıştı.

Tüm bu süreçte CHP Yalova Milletvekili olan Muharrem İnce etkin bir rol oynamıştı.

'Demokrasiyi kurtarmak için oyum Muharrem İnce'ye'

Yalovalı seçmenler ilin başlıca sorununun trafik olduğunu söylüyorlar. Üretimde bir atılım yapılamamış oluşu, turizm kenti olmasına karşın körfezde artan kirliliği de sık sık dile getiriyorlar.

Ama seçim konusundaki tercihlerini daha çok memleket meseleleri şekillendiriyor gibi görünüyor.

Günseli Karaağaç, "Demokrasi tehdit altında. Demokrasiyi kurtarmak için oyum Muharrem İnce'ye," diyor.

"Faşizan bir rejimle yönetildiğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı dürüst değil," diye konuşuyor.

Parlamento seçimlerinde ise oyunu HDP'den yana kullanacağını belirtiyor:

"HDP'li değilim ama strateji yapmak zorundayız. Barajı geçmesi çok önemli."

Aynı masada oturan ancak ismini vermek istemeyen hanım da aynı görüşte:

"Ben bu ülkede kendimi artık özgür hissetmiyorum. Barışmak gerekiyor artık. Baskı altında yaşamanın bitmesi gerek. Adaletin bittiği bir yerde yaşıyoruz. Demokrasi gelmeli. İnce bunu ne kadar yapabilir, bilmiyorum ama oyumu ona vereceğim. Meclis için ise oyum, yüzde 10'u geçmesi gereken partiye, yani HDP'ye."

Milliyetçi seçmenin ağırlıkta olduğu Yalova'da gerek MHP'ye gerekse İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e de belli bir miktar oy çıkması bekleniyor.

Ancak Ergüder Falay'a göre, Muharrem İnce'nin Yalova'da yarışı yüzde 70-75 gibi bir oranla alması gerek.

Falay, "Yalovalı biraz akıllıysa böyle bir sonuç çıkması lazım. Yoksa ayıp eder," diyor.