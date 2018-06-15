Suruç'ta neler yaşandı?

Telif hakkı DHA

Şanıurfa'nın Suruç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Silahlı ve bıçaklı kavgada AKP'li milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ile, Şenyaşar ailesinden baba Esvet, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetti.

Olayda Şenyaşar ailesinden ise Ferit, Mehmet, Ahmet Çetin ve Engin Şimşek ile Yıldız ailesinden Mustafa, Nihat ve Süleyman'ın yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Milletvekilimizin ağabeyini PKK'lılar öldürdü" dedi.

Erdoğan, "Bu olay, PKK ve HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım da "faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları, tespitleri" olduğunu söylerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretin "kurgulanmış" olabileceğini belirtti. Soylu, "Esas itibarıyla bu saldırıyla hazırlanılmış bir durum söz konusu" diye konuştu.

HDP ise, olayı kınadı ve medyadaki bazı haberlerde "provokasyon" yapıldığını öne sürdü.

Twitter hesabından yaşananları kınayan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, " Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

@HDPgenelmerkezi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin #Buldan: 24 Haziran'a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Suruç'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin bilgisini aldık. Bunu yapanları lanetliyoruz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 14 Haziran 2018

HDP Merkez Yürütme Kurulu da yazılı bir açıklama ile olayı kınadı ve medya organlarının gelişmeleri çarpıttığını ve asılsız iddialara dayandırdığını öne sürdü. Açıklamada "Tüm Türkiye'yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz" denildi.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli de Van'da bir açıklama yaparak, tüm Cumhurbaşkanı adaylarından provakasyonlara karşı güçlü bir çağrı yapılmasını istedi.

İddialar neler?

Olayla ilgili çeşitli iddia ve söylentiler var.

BBC Türkçe'nin yerel kaynaklardan derlediği ayrıntılara göre 3 gün önce AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız, olayın yaşandığı bölgede bir esnaf ziyareti gerçekleştirmiş.

Kaynaklar, milletvekilinin bugünkü olayda hayatını kaybeden Şenyaşar ailesinin ucuz eşya pazarı dükkanına uğrayıp oy istediğini ve dükkan sahiplerinin "Bizim oyumuz belli, burdan size oy çıkmaz" diye tepki gösterdiğini öne sürdü.

Suruç'ta yaşanan olaya şahit olan ve isminin güvenlik nedeniyle gizlenmesini isteyen bir görgü tanığı şunları anlattı:

"'Bir milyoncular Caddesi' olarak bilinen caddede, 20 yıldır esnaflık yapan Cemal Şenyaşar ve kardeşleri, İstanbul Ucuzluk Pazarı adıyla büyük bir mağaza işletiyordu. Esnafız, hepimiz birbirimizi tanıyoruz.

"Babaları Esvet Şenyaşar eski DBP yöneticisiydi ama çocukları seçimlerde HDP'ye oy vermek dışında, partiyle herhangi bir bağları yoktu. Dört kardeşin en küçüğü öğretmendi, yaz tatili diye o da dükkandaymış. Dükkanı açmak üzere çarşıya gittiğimde, dükkanlarının önündeki kalabalığı gördüm. Ben kendi dükkanıma varmadan silah sesleri geldi. Celal Şenyaşar'ın vurulmasına tanık oldum.

"Milletvekilinin koruması olan kardeşi Mehmet, silahını çıkarıp Cemal Abi'yi vurdu, bunu gördüm. Yere yığıldığını gördüm. Esnaf silah falan sıkmadı, bunlar silah çekince esnaf da dükkandaki bıçaklarla kendini savunmaya çalıştı. Daha sonra esnafın elinde de pompalı da gördüm. Polis dükkana girmemize izin vermedi. Bizi uzaklaştırınca silah sesleri daha da arttı. Büyük bir çatışma oldu. Celal yerdeyken diğer üç kardeşi de yaralandı. Diğer kardeşi yaralıydı ama durumu o kadar ağır değildi. Onu hastanede öldürdüler."

Telif hakkı DHA

Görgü tanığı olayın nasıl geliştiğine ilişkin şunları anlattı:

"Çatışmadan önce Ak Parti milletvekili adayı çarşıda esnaftan oy istemiş, bunlar da 'size verecek oyumuz yok' demiş. Ak Parti milletvekili de 'Bize oy vermeyip burada duran adamlarla görüşürüz' demiş. Aile de, "Size oy vermeyeceğiz, buradan bir yere de gitmeyeceğiz. Bakalım ne yapacaksınız?" diye karşı koymuş.

"Tartışma çıkmış. Bu sırada milletvekilinin kardeşi, Celal'e bir tokat atıyor. Celal'in kardeşi de abisine tokat atana bir tokat vuruyor. Ben sokaktaydım, kalabalığı gördüm, ama dükkanlarında değildim. Dükkana girmek isterken silah sesi geldi. O sırada Celal Abi'nin vurulduğunu gördüm."

Hastanede yaşananları görmediğini ama gelişmelerden haberdar olduğunu söyleyen görgü tanığı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekilinin yakınları hastaneyi basıp, yaralı olan kardeşi de öldürmüş. Babaları Esvet'e haber gidince, hastaneye geçiyor, hastaneye varınca, onu da linç ederek öldürüyorlar. Celal'in diğer iki kardeşi de Urfa'ya ambulansla sevk edilirken, milletvekilinin yakınları ambulansı ablukaya alıp saldırdılar. Zorla da olsa yaralılar ambulansla bir başka hastaneye sevk edildi. Bütün bu yaşananlar polislerin gözü önünde cereyan etti. Her yerde güvenlik kameraları var."

CHP Milletvekili'nden sorular

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise Twitter'dan medyaya yansıyan haberler sonrası bazı sorular sıraladı:

Bir insan kendi dükkanında gelen heyete silahla saldırır mı?

Saldırdı diyenlerden 3 ölü, saldırılanlardan ise bir ölü var

3. Saldırdı denenler yaralı hastaneye gidiyor, hastanede intihar mı ettiler?

Türk Tabipler Birliği de bir açıklama yaptı.

TTB, "Ölümlerden ikisinin hastanede gerçeklemiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır" sözleriyle, hastanede sağlık hizmeti verilmesinin engellendiğini iddia etti.