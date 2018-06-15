Suruç'ta neler yaşandı?

Telif hakkı DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ve ilçe esnafından Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar, hayatlarını kaybetti.

Olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilinin kardeşinin PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü söyledi ve "Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, olayın "önceden kurgulandığını", saldırının hazırlıklı olduğunu öne sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım da "faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları, tespitleri" olduğunu söyledi.

HDP kışkırtma uyarısında bulunurken, eş başkanlardan Pervin Buldan olayı kınayarak, "Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.

HDP yönetimi de olayı kınadı ve medya organlarının gelişmeleri çarpıttığını, haberleri asılsız iddialara dayandırdığını öne sürdü.

@HDPgenelmerkezi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin #Buldan: 24 Haziran'a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Suruç'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin bilgisini aldık. Bunu yapanları lanetliyoruz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 14 Haziran 2018

Olayın duyulmasının hemen ardından çatışmaların başlangıcı ve seyrine ilişkin, hem medyada hem sosyal medya platformlarında birbiriyle çelişen iddia ve söylentiler dile getirildi.

İddialardan biri de, Şenyaşar ailesinin dükkanına gelerek oy isteyen, yeniden aday olan AKP milletvekili Yıldız'a "Bizim oyumuz belli, buradan size oy çıkmaz" dediği, adayın da "bize oy vermeyip burada duracak adamlarla görüşüz" diye yanıt verdiği yönünde.

Şenyaşar ailesi de, iddiaya göre, "Biz size oy vermeyeceğiz, buradan bir yere de gitmeyeceğiz. Bakalım ne yapacaksın?" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine tarafların ağız dalaşına girdiği, yine aynı milletvekilinin kardeşinin Celal Şenyaşar'a tokat attığı öne sürülürken, Celal Şenyaşar'ın kardeşinin ağabeyine tokat atana tokatla karşılık vermesi ile, olayın tırmandığı belirtildi.

Bu olaydan sonra silah sesi duyulduğu ve Celal Şenyaşar'ın yere yığıldığı, silahlı çatışmaya dönüşen bu kavgada milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız'ın da vurulduğu, yine iddialar arasında.

BBC Türkçe'nin yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bu olayın üç gün önceye uzanan bir geçmişi var.

3 gün önce yine aynı milletvekilinin, esnaf çarşısındaki aynı dükkan sahibinden oy istediği, dükkan sahiplerinin ise 'Bizden size oy çıkmaz' dediği, gerilimin de burada başladığı iddia edildi.

Telif hakkı DHA

BBC Türkçe Suruç'taki olaya tanık olduğunu söyleyen bir kişi ile de konuştu.

Güvenlik kaygısıyla isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, şunları anlattı:

"Suruç'ta 'Bir Milyoncular Caddesi' olarak bilinen caddede, 20 yıldır esnaflık yapıyor, Celal Şenyaşar ve kardeşleri. Büyük bir mağaza bu ve adı İstanbul Ucuzluk Pazarı. Esnaf olarak da tanışırız. Babaları Esvet Şenyaşar eski DBP yöneticisiydi ama çocukların seçimlerde HDP'ye oy verme dışında partiyle herhangi bir bağları yoktu.

"Dört kardeşin en küçüğü öğretmen. O da, yaz tatili diye dükkanda. Dükkanıma gitmek için çarşıya girdiğimde, büyük bir kalabalık gördüm. Kendi dükkanıma varmadan, silah sesleri geldi.

"Milletvekilinin koruması da olan kardeşi Mehmet'in, Celal ağabeyi vurduğunu gördüm. Sonra Celal ağabey yere yığıldı."

Görgü tanığı, dükkândakilerin saldırıya bıçaklarla karşılık verdiklerini aktarırken, milletvekilinin koruması olarak orada bulunan sivil polislerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını, bu sırada silah seslerinin arttığını söyledi.

Tanığın ifadeleri şöyle devam etti:

"İlk anda esnaf silah sıkmadı, milletvekilinin yanındakiler silah çekince, esnaf da dükkandaki bıçaklarla kendilerini savunmaya çalıştı. Ama sonra esnafın elinde de pompalı gördüm.

"Polis dükkana girmemize izin vermedi. Bizi uzaklaştırınca silah sesleri daha da arttı. Büyük bir çatışma oldu. Celal ağabeyi yerdeyken gördüm. Diğer üç kardeşi de yaralıydı ama durumları çok ağır görünmüyordu. Diğer kardeşin hastaneye gittikten sonra öldüğünü duyduk."

Bu çatışmanın ardından hastanede yaşananlar konusunda gün boyunca çelişkili bilgiler geldi.

Suruç'tan gelen haberlerde, milletvekilinin yakınlarının hastaneye kaldırılan Şenyaşar ailesinin mensuplarına hastanenin acil servisinde saldırdıkları öne sürüldü. Bu saldırıda Şenyaşar kardeşler ile çocuklarının akıbetini öğrenmek için hastaneye gelen baba Esvet Şenyaşar'ın öldürüldüğü de iddia edildi.

BBC Türkçe'nin görüştüğü görgü tanığı, kendisinin de duyumlarının bu yönde olduğunu belirterek, "Milletvekilinin yakınları hastaneyi basmış, yaralı kardeşi öldürmüş, baba Esved de hastaneye gitmiş onu da öldürmüşler" diyor.

Yine Suruç'tan gelen haber ve görüntülerde hastanenin güvenlik kameralarının hasar gördüğü belirtiliyor.

Bir fotoğrafta hastane odası olduğu belirtilen bir yerde, sedyenin yanında kan birikintisi olduğu ve odanın da dağıtılmış olduğu görülüyor.

Türk Tabipler Birliği (TTB), akşam saatlerinde bir açıklama yaparak "Çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi'nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

TTB ayrıca, ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, "bunun hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koyduğunu" belirtti.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevkleri için görevli ambulansların engellendiğini iddia eden Tabipler Birliği, "Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmetini vermesini engellediğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanların güvenliğinin sağlanamadığını gösteriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, yaptığı açıklamada "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler, kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de Twitter paylaşımında olayla ilgili çelişkilerin bulunduğunu söyledi ve bunları şöyle sıraladı: