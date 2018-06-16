Adana’daki çiftçiler: Perişan durumdayız

Video-haber: Özge Özdemir

Adana'nın Çiçekli köyünde bu yıl nohut eken çiftçiler, geçen yıla nazaran bu yıl fiyatların yarı yarıya azalmasından şikayetçi. Gübre, ilaç ve mazot gibi girdi fiyatlarının yüksek olması da çiftçiyi zora sokuyor.

Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adana'da nohut ekiminin yaygınlaşmasından yana olsa da konuştuğumuz ziraat mühendisleri, Adana gibi bereketli ve sulak alanlarda iklime uygun tarım yapılması gerektiği görüşünde.

Çiçekli'de hayvancılık ile uğraşan çiftçi de tüccarın kendisinden daha çok kazandığından yakınıyor.

Süt fiyatlarının vatandaşın cebini yaktığını ve kendisinin sarf ettiği emeklere değmediğini vurguluyor.