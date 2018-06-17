Adalet ve Kalkınma Partisi 'CHP'nin kalesi' İzmir'de nasıl bir kampanya yürütüyor?

Haber-Video: Mahmut Hamsici

İzmir'de sokaklarda bayram nedeniyle sakin. Kalabalıklar azalmış, siyasi partilerin seçim çalışmaları ise yavaşlamış. Adalet ve Kalkınma Partisi ise kampanya faaliyetlerini büyük oranda sürdürüyor.

İzmir, CHP'nin kalesi olarak bilinen kentlerden. Peki iktidar partisi bu seçimlerde İzmirli seçmenlere hangi araçlarla ve hangi politikaları öne çıkararak ulaşıyor? Bunu araştırmak için önce partinin il başkanlığının yolunu tutuyoruz.

Telif hakkı MAHMUT HAMSICI

'Eskiden bira şişesi atarlardı'

Parti binasının girişinde hummalı bir faaliyet var. Koliler ve poşetler araçlara taşınıyor. Bunların içinde partinin bayram için hazırladığı küçük hediye paketleri var.

Bir partili, "İftira atıp bizim makarna dağıttığımız söylüyorlar" deyip bu kutuları göstermek istiyor, üzerinde bayram tebriki yazan, içinde lokum ve kahve bulunan kutuların bayramlaşmak amacıyla hazırlandığını belirtiyor.

Aynı partili sohbet ederken, geçmişte İzmir'de kendilerine apartmanlardan bira şişesi atanlar bile olduğunu ancak kendilerine yaklaşımın artık iyileştiğini, insanların kendilerini çok daha fazla dinlediklerini söylüyor.

Çalınmadık kapı bırakmama hedefi, Gönül Sofrası iftarları ve yardımlar

Seçim koordinasyonunda da görevli İzmir İl Başkan Yardımcısı Tayfun Timinci ile görüşüyoruz.

Timinci, yeni il başkanı ve yönetim, İzmir'de her kesime ulaşmayı önüne hedef olarak koyduğunu söylüyor.

Bu anlamda Ramazan ayında Gönül Sofrası adıyla iftar programları düzenlendiğini, oruç tutmayanların dahi davet edildiği bu iftarların bu hedeflerinde önemli bir adım olduğunu belirtiyor:

"Göreve başladıktan sonra İzmir'de tabiri caizse çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmama misyonuyla yola çıktık. Ramazan Bayramı'nda bunu vurgulamaya çalıştık. İzmir'in bütün ilçelerinde her akşam en az bir tane iftar davetlerimiz oldu.

"AK Parti'ye oy veren, vermeyen diye bir kriterimiz olmadı. Biz İzmir'de AK Parti'yi doğru anlatabilmek adına Ramazan ayını bir fırsat olarak gördük. Yaklaşık 300 bin kişiyi ağırlama fırsatı bulduk. İzmir'in her kesimi bu iftar sofralarına katıldı."

Telif hakkı MAHMUT HAMSİCİ

Timinci, yine Ramazan döneminde yardım faaliyetlerinde de bulunduklarını belirtiyor:

"Ramazan boyunca imkanları dar olan, ihtiyaç sahibi olarak görülen, il kadın ve gençlik kollarımızın tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım paketleri oluşturuldu. Bunlar tamamen partimizce finanse edildi.

"İhtiyaç sahipleriyle yardımlaşma için yiyecek, içecek, erzak almak için kartlar yaptırıldı ve bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 16 bin küsur kart dağıtıldı. Ramazan paketleri yaptırıldı. Bunlar hiçbir reklam olmadan dağıtıldı."

Timinci seçmenlere hem ulusal ölçekteki politikalar ve hem de İzmir'e özel yatırımları anlattıklarını söylüyor. Parti, iktidarın İzmir'deki yatırımlarına dair bir broşür de hazırlamış:

"AK Parti'nin geçmişte birçok alanda yaptığı icraatı, çalışmayı İzmirlilere bazı aktaramadığımız noktalar olmuş ki; İzmir'deki oy oranımız birinci sırada değiliz. Bizim kendimizi doğru ifade etmemizle bunun dengeleneceğini düşünüyorum."

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerle iletişimde geçmişe göre daha iyi bir yönde olduklarını söylüyor Timisi:

"Çaldığımız kapılarda çeşitli önyargılarla karşılaşıyoruz. 'Biz zaten AK Parti'ye oy vermiyoruz, teşekkür ederiz, görüşmeye gerek yok' diyen insanlara dahi, yine il başkanımızın talimatıyla 'biz sizden oy istemeye gelmedik, iftar soframıza gelin veya herhangi bir sorununuz olup olmadığını söylerseniz biz bunu iletiriz' deyince halkımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz."

İl başkanlığından ayrılıyoruz. Akşam saatlerinde ise partinin Karabağlar ilçesindeki yeni seçim ofisinin açılışına gidiyoruz.

Telif hakkı MAHMUT HAMSİCİ

'İzmirli artık bize kapılarını kapatmıyor'

Partililer ofisin önündeki yol kenarında, ellerinde Türk bayraklarıyla saatlerce sloganlar atıyor. Onlara destek veren araçlar yanlarından geçerken korna çalıyor.

İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın açılış yerine gelmesiyle meşaleler yakılıyor, havai fişekler patlatılıyor.

Açılış konuşmasını yapması ardından Kaya ile görüşüyoruz.

CHP'nin kalesi olarak bilinen bir kentte, seçmenlere hangi politikaları anlatarak ulaşmaya çalıştıklarını soruyoruz.

"Biz burada gerçek CHP'yi anlatmaya çalışıyoruz" diyor Kaya ve ekliyor:

"Bugün CHP Atatürk'ün çizgisinden çıkmış, HDP'nin yörüngesine girmiş, onun kuyruğuna takılmış durumda. İzmirliler buna tepki gösteriyorlar. Ben CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde İzmir'de ciddi bir şekilde eriyeceğini düşünüyorum."

Kaya, CHP'li belediyeleri ve aday listelerini eleştiriyor:

"Yaklaşık 20 yıldır merkez belediyelerinin neredeyse tamamı CHP'li. Çok ciddi bir vizyonsuzluk ve beceriksizlik var. Ayrıca CHP'nin aday listesi dışarıdan getirilmiş isimlerden oluşuyor."

Kaya, CHP seçmenleriyle iletişimlerinin bu seçimlerde geçmişe göre çok daha iyi bir durumda olduğunu ekliyor:

"Bunları topladığımızda geçen kampanyalara nazaran daha rahat bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Eskiden çoğu hemşerimiz İzmir'de neredeyse bize kapıları kapatırdı. CHP İzmir'de çok önemli bir hezimet yaşayacak. İnsanlarla çok rahat sohbet edebiliyoruz. Ortak bir noktada buluşabiliyoruz, bu çok önemli."

'Reisimizden başka herkes Demirtaş'a özgürlük istiyor'

Saatlerdir süren program sona eriyor ancak partililer ofis önünde sohbete devam ediyor.

Biz de burada birçok partiliyle konuşuyoruz. Onlarla yaptığımız sohbetlerde en çok CHP'nin HDP'ye yaklaşımı konusu öne çıkıyor. CHP'yi HDP üzerinden PKK'ya destek vermekle suçluyorlar.

Gençlik kollarından bir partili seçim çalışmalarını şöyle anlatıyor:

"Biz gençlik kolları olarak her gün sokaklarda broşür dağıtımı yapıyoruz. Millete hakkı, hakikati anlatmaya çalışıyoruz. Görenler oluyor, karşı tepki verenler oluyor. Zaten kendi başkanları söylüyor, 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyor. Şu an bizim reisimizden başka hepsi Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyor. Bugün bunu istemek PKK'nın önünü açmaktır.

"Tepki alıyoruz ama AK Parti adına gittiğimiz için o tepki bizim için gurur oluyor. Millet için koşturuyoruz. Bazen küfür, hakaret eden de çıkıyor. Biz eyvallah diyoruz, arkamızı dönüyoruz gidiyoruz."

'Mustafa Kemal Atatürk'ü biz de çok seviyoruz'

Kadın bir parti destekçisi ise Atatük vurgusu yapıyor:

"Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü biz de çok seviyoruz, sevdiğimizden dolayı biz onları rahmetle anıyoruz.

"Kimse demesin ki 'Atatürk'ü sevmiyorlar', hepimiz Atatürk'ü seviyoruz, ama Atatürk'ün arkasına saklanıp kötü bir şeyler yapmayı bizim yüreğimiz asla kaldırmaz. Bu şer odaklarını Allah hidayete erdirsin diyorum."