Gaziantep'in 'tuzlu' tatlısı: Fıstıklı Baklava

Haber / Video: Çağıl Kasapoğlu
Gaziantep, Antep fıstığıyla doldurulmuş, incecik açılmış baklavaların memleketi.
Ama baklavacılar, son dönemde artan fıstık fiyatlarından şikâyetçi.
TÜİK verilerine göre Antep fıstığının fiyatı son bir yılda yüzde 36, son 5 yılda yüzde 192 arttı. Baklava fiyatı da son bir yılda yüzde 20, son 5 yılda yüzde 95 arttı.
Aralarında İzmir ve Malatya'nın da olduğu birçok büyükşehir fıstığı boykot edip fıstıklı baklava yerine, ceviz, fındık, kayısı çekirdeğinden yapılan tatlıları servis etti. Ayvalık'ta zeytinli baklava bile yapıldı.
Fıstığın kilogramı 220 TL'ye kadar çıktı.
Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sönmez, fiyat artışının Ramazan'ı fırsata çevirmek isteyen 'kara borsacılardan' kaynaklandığını ve eski mahsullerin stoklanması sebebiyle yaşandığını söylüyor.
Yeni mahsullerin kısa bir süre sonra çıkmasıyla fiyatta da düşüş bekleyen Sönmez, ekonomide istikrarın da mevcut hükümetten geçtiği görüşünde.
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