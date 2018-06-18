Suruç'taki seçim çatışması: 1 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma ile ilgili başlatılan soruşturmada, çatışmada yaralanan Fadıl Şenyaşar hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Pazar günü ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Şenyaşar, çıkarıldığı Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, milletvekilinin korumalığını yapan Mehmet Şah Yıldız ile Fadıl Şenyaşar'ın babası Esvet ile kardeşleri Celal ve Adil hayatını kaybetmişti.

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) açıklamasına göre hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si hastane içerisinde öldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları tamamladı.

Haberde "Bu kapsamda, Mehmet Şah Yıldız'ı silahla öldüren kişinin Fadıl Şenyaşar olduğu belirlendi" denildi.

Suruç'tan gelen haber ve görüntülerde hastanenin güvenlik kameralarının ise hasar gördüğü belirtilmişti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da Twitter'dan, Suruç Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Urfa Tabip Odası heyetince çekildiğini söylediği, tahrip edilmiş kameraların fotoğrafını paylaşmıştı:

DHA: Gözaltındaki 4 kişi serbest

Öte yandan Doğan Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden 4'ünün savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Habere göre, HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Rojda Binici, HDP'nin Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan, Mehmet Kaplan, Mehmet Polat, Halil Mevlüt Karataş ve Salih Şahin, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

DHA, gözaltındaki diğer kişilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiğini yazdı.

Ajansa göre silahlı kavgada ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız, ilçe merkezinde bulunan seçim bürosunda taziyeleri kabul etmeye devam ediyor. Yaşanan olay nedeniyle bayramı gergin geçiren Suruç ilçesinde sessizlik hakim.

Telif hakkı DHA Image caption AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız (solda)

Erdoğan: PKK'lılar öldürdü

Olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilinin kardeşinin PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü söylemiş ve "Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, olayın "önceden kurgulandığını", saldırının hazırlıklı olduğunu öne sürmüştü.

HDP Eş Başkanı Temelli: Erdoğan bizi suçlayarak oy kazanmaya çalışıyor

Başbakan Binali Yıldırım da "faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları, tespitleri" olduğunu söylemişti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Pazar günü Bursa mitinginde Suruç'ta yaşananlara ilişkin, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) çıkmış televizyonlara bizi suçluyor. Seçim kazanmanın yolunu bulmuş. Bizi suçlayacak, bizi günah keçisi haline getirecek, millyetçi heyecanlarla din sömürüsüyle oy kazanacak" dedi.

Ne olmuştu?

Olayla ilgili iddialardan biri, Şenyaşar ailesinin dükkanına gelerek oy isteyen, yeniden aday olan AKP milletvekili Yıldız'a "Bizim oyumuz belli, buradan size oy çıkmaz" dediği, adayın da "bize oy vermeyip burada duracak adamlarla görüşüz" diye yanıt verdiği yönünde.

Şenyaşar ailesi de, iddiaya göre, "Biz size oy vermeyeceğiz, buradan bir yere de gitmeyeceğiz. Bakalım ne yapacaksın?" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine tarafların ağız dalaşına girdiği, yine aynı milletvekilinin kardeşinin Celal Şenyaşar'a tokat attığı öne sürülürken, Celal Şenyaşar'ın kardeşinin ağabeyine tokat atana tokatla karşılık vermesi ile, olayın tırmandığı belirtildi.

Bu olaydan sonra silah sesi duyulduğu ve Celal Şenyaşar'ın yere yığıldığı, silahlı çatışmaya dönüşen bu kavgada milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız'ın da vurulduğu, yine iddialar arasında.

BBC Türkçe'nin yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bu olayın kavgadan üç gün önceye uzanan bir geçmişi var.

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Olaydan 3 gün önce yine aynı milletvekilinin, esnaf çarşısındaki aynı dükkan sahibinden oy istediği, dükkan sahiplerinin ise 'Bizden size oy çıkmaz' dediği, gerilimin de burada başladığı iddia edildi.

BBC Türkçe, Suruç'taki olaya tanık olduğunu söyleyen bir kişi ile de konuştu.

Güvenlik kaygısıyla isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, şunları anlattı:

"Suruç'ta 'Bir Milyoncular Caddesi' olarak bilinen caddede, 20 yıldır esnaflık yapıyor, Celal Şenyaşar ve kardeşleri. Büyük bir mağaza bu ve adı İstanbul Ucuzluk Pazarı. Esnaf olarak da tanışırız. Babaları Esvet Şenyaşar eski DBP yöneticisiydi ama çocukların seçimlerde HDP'ye oy verme dışında partiyle herhangi bir bağları yoktu.

"Dört kardeşin en küçüğü öğretmen. O da, yaz tatili diye dükkanda. Dükkanıma gitmek için çarşıya girdiğimde, büyük bir kalabalık gördüm. Kendi dükkanıma varmadan, silah sesleri geldi.

"Milletvekilinin koruması da olan kardeşi Mehmet'in, Celal ağabeyi vurduğunu gördüm. Sonra Celal ağabey yere yığıldı."

'Milletvekilinin yanındakiler silah çekti, dükkandakiler bıçakla karşılık verdi'

Görgü tanığı, dükkândakilerin saldırıya bıçaklarla karşılık verdiklerini aktarırken, milletvekilinin koruması olarak orada bulunan sivil polislerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını, bu sırada silah seslerinin arttığını söyledi.

Tanığın ifadeleri şöyle devam etti:

"İlk anda esnaf silah sıkmadı, milletvekilinin yanındakiler silah çekince, esnaf da dükkandaki bıçaklarla kendilerini savunmaya çalıştı. Ama sonra esnafın elinde de pompalı gördüm.

"Polis dükkana girmemize izin vermedi. Bizi uzaklaştırınca silah sesleri daha da arttı. Büyük bir çatışma oldu. Celal ağabeyi yerdeyken gördüm. Diğer üç kardeşi de yaralıydı ama durumları çok ağır görünmüyordu. Diğer kardeşin hastaneye gittikten sonra öldüğünü duyduk."

Suruç'tan gelen haberlerde, milletvekilinin yakınlarının hastaneye kaldırılan Şenyaşar ailesinin mensuplarına hastanenin acil servisinde saldırdıkları öne sürüldü. Bu saldırıda Şenyaşar kardeşler ile çocuklarının akıbetini öğrenmek için hastaneye gelen baba Esvet Şenyaşar'ın öldürüldüğü de iddia edildi.