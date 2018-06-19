24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri, birçok ilki ve yeni düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.

Bunlar arasında milletvekili seçiminde geçerli oylara ilişkin yapılan düzenleme de yer alıyor.

Yapılan en önemli düzenlemeler arasında mühürsüz olaylara ilişkin değişiklik yer alıyor. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulaları, arkalarında "ihmal nedeniyle" sandık kurulu mührü taşımasa dahi geçerli kabul edilecek.

Yeni düzenlemeler kapsamında seçmenler yalnızca tek bir partiye değil, aynı zamanda ittifaklara da oy verebilecek.

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Bir diğer önemli fark da geçmiş seçimlerde bir pusula üzerinde birden fazla yere mühür basılması halinde doğrudan geçersiz olmaması; bir ittifak ya da siyasi parti alanının içinde kalması koşuluyla geçerli kabul edilmesi.

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YSK yayınladığı genelgeler kapsamında, "Evet" ya da "Tercih" yazılı mührün bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye hem de o partinin içinde bulunduğu ittifakın adının yazdığı kısma ve ittifakın adının yazdığı kısma taşacak şekilde siyasi partiye ayrılan bir alana basılması halinde geçerli kabul edilecek.

Bu durumda, kullanılan oy, ilgili siyasi partiye işlenecek.

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YSK genelgesinde, mührün herhangi bir siyasi partiye ayrılan alanın dışına ancak ittifak bölgesinin içine basılması halinde de geçerli olacağı belirtiliyor.

Bu durumda ise kullanılan oy ittifaka ortak oy olarak kaydedilecek.

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Bir başka deyişle, bir ittifak alanı içerisinde kaldığı sürece birden fazla mührün basılması ya da partilere ayrılan alanların dışına taşması hallerinde de söz konusu pusula geçerli olacak.

Geçerli oylarla ilgili düzenlemenin kapsamı ittifak sistemiyle genişletilirken, geçersiz oyla ilgili düzenlemeler de daraltıldı.

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YSK genelgelerine göre, mührün aynı ittifak içerisinde yer almayan iki siyasi parti arasındaki kısma, bir ittifaka ait bölge ile ittifak dışı bir partiye ait kısma aynı anda ve aynı ittifak içinde yer almayan iki siyasi partiye ayrılan kısımların ortasına basılması halinde pusula geçersiz olacak.

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YSK'nın örnek oy pusulalarının tamamı internet sitesinde yer alıyor ve buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Video-Animasyon: Alice Grenie