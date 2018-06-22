Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleri sonrası uygulamaya konması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.
ATV-A Haber ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" dedi.
Kapatılacak bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılıyor.
Bu kapsamda, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil ediliyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştiriliyor.
Orman Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı ile birleşiyor.
6 olan ekonomi konulu bakanlıkların sayısı ise 3'e düşüyor.
Yeni bakanlıkların listesi şu şekilde:
- Adalet Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
- Tarım ve Orman Bakanlığı
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Ticaret Bakanlığı
Yeni sistemi anlatırken Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar hakkında ise Erdoğan şunları söyledi:
"Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor."
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi başkanlık sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir. Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir."
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylaması ile kabul edilmişti.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 'Millet İttifakı' ile bu ittifakın dışında kalan HDP, 24 Haziran'da seçilmeleri halinde parlamenter sisteme dönüş sözü verdi.
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