Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleri sonrası uygulamaya konması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

ATV-A Haber ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" dedi.

Kapatılacak bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılıyor.

Bu kapsamda, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil ediliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştiriliyor.

Orman Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı ile birleşiyor.

6 olan ekonomi konulu bakanlıkların sayısı ise 3'e düşüyor.

Yeni bakanlıkların listesi şu şekilde:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Yeni sistemi anlatırken Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar hakkında ise Erdoğan şunları söyledi:

"Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor."

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi başkanlık sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir. Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylaması ile kabul edilmişti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 'Millet İttifakı' ile bu ittifakın dışında kalan HDP, 24 Haziran'da seçilmeleri halinde parlamenter sisteme dönüş sözü verdi.