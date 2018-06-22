İstanbul'da gökdelende yangın

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İstanbul Maslak'ta bir gökdelenin dış cephesinde yangın çıktı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), olayda hayatını kaybeden ya da yaralananın olmadığı belirtiliyor.

DHA muhabiri Ertan Kılıç, CNNTÜRK'e yaptığı açıklamada, 30'dan fazla katlı binada dış cephede kullanılan aydınlatma malzemesi nedeniyle yangının çıktığını söyledi.

Olay yerinden geçilen görüntülerde itfaiye araçlarının merdivenlerinin yangının olduğu kata ulaşmakta zorluk çektiği görülüyor.

İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar birazdan...