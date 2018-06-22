Seçim 2018: "Eyy BBC artık 'Tamam' diyoruz"

İzmir'in sokaklarında miting heyecanı saatler öncesinden başladı.

Bayrakçılar Gündoğdu Meydanı'na yakın bölgenin her bir köşesinde stant açmıştı.

Tabii ki bu bayrak, Cumhuriyet mitingleri döneminde tasarlanan, üzerinde kalpaklı Mustafa Kemal figürünün olduğu Türk bayrağıydı. Bayrakların yanında tişörtler ve başa takılan bantlar da "yok sattı", en çok da üzerinde Tamam yazanları…

Alsancak ve çevresindeki kafelerde, restoranlarda, barlarda, kaldırım kenarlarında, yol üzerilerinde bekleyişe geçenler kendi miting programlarını önceden başlattı. Bir kişi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını patlatınca binlerce kişi eşlik ediyordu.

En fazla söylenen marş, vurgunun "Yaşa Mustafa Kemal Paşa"ya yapıldığı "İzmir Marşı" olurken yer yer "Çav Bella" da söylendi.