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Türkiye Pazar günü 13'üncü cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti.

Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan böylece Türkiye'nin bu seçimlerle geçtiği 'cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin' ilk lideri oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibi olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyların yüzde 30,6'sını aldı.

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Cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8,3, Meral Akşener yüzde 7,3, Temel Karamollağlu yüzde 0,8 ve Doğu Perinçek yüzde 0,2 oranında oy aldı.

AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 53,6'sını alarak parlamentoda çoğunluğu kazandı.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ise oyların yüzde 34'ünü aldı.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) ise yüzde 10 barajını aştı, yüzde 11,6 oy oranıyla parlamentoya 67 milletvekili soktu.

Katılım oranı milletvekilliği seçimlerinde yüzde 86,6 cumhurbaşkanlığında yüzde 88,1 olarak kaydedildi.

'Yeni sistemi süratle hayata geçireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir" diye konuştu.

Bu seçimlerle yeni sistemin de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Erdoğan, "Yeni sistemi süratle ve en iyi şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

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"Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz"

Erdoğan, İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü önünde toplanan destekçilerine de seslendi.

Yurt içi ve yurt dışından tebrik telefonları aldığını söyleyen Erdoğan, "Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da, inşallah elimizden gelen bütün gayretle Cumhur İttifakı olarak bunu çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın zaferinin ardından AKP destekçilerinin hem Huber Köşkü önünde hem de Türkiye'nin farklı yerlerinde kutlama yaptığı görüldü.

Huber Köşkü'ndeki konuşmasının ardından AKP Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz.

"Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır, Gelişmeden, yatırımdan, kalkınmadan, dünyanın itibarlı sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. 2023 hedeflerinden, 2053 ve 2071 vizyonlarından yana kullanmıştır.

"Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve evimizdeki kardeşlerimizin ülkeye güvenli dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizi teyit etmiştir."

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Bahçeli: MHP kilit parti oldu

AKP ile beraber Cumhur İttikafı'nın içinde olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz" dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini, Erdoğan'ı yürekten tebrik ettiğini söyledi.

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"Bizi yıkmak istediler, barışamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM'nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir."

İnce'ye sosyal medyadan eleştiri

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından CHP yönetimi yaptığı açıklamalarda seçmenlerin ve müşahitlerin sandıkları bırakmaması doğrultusunda çağrı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı ilk açıklamada cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını öne sürdü.

CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Gözüken tablo bu" dedi.

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Ancak Tezcan daha sonra yaptığı bir başka açıklamada demokratik zeminde mücadelelerini yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Tezcan, "Bu seçim sürecinin herhangi bir acı olaya sebebiyet vermeden tamamlanması en büyük arzumuzdur" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk başta YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasının ardından bir konuşma yapacağını, ancak daha sonra bu konuşmayı Pazartesi gününe ertelediğini duyurdu.

İnce'nin Erdoğan'ın zaferini FOX TV'den gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı mesajla kabul etmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur" dediği görüldü.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Nisan 2017'de düzenlenen anayasa referandumuyla geçilmişti.

Düzenlenen referandumda yüzde 51,41 oy oranıyla anayasa değişikliğine 'evet' çıkmıştı.

AA: En olaysız seçim

Anadolu Ajansı, bugünkü seçimlerin son 4 seçime oranla en sakin geçen seçim olduğunu bildirdi.

AA'nın İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre Türkiye genelinde toplam 362 olay gerçekleşti.

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Bu olayların 100'ü, oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklandı.

12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca ülke genelindeki olaylarda 8 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Urfa'dan usulsüzlük iddiaları

Pazar günü oy kullanma işlemleri sırasında en çok Şanlıurfa'dan usulsüzlük iddiaları geldi.

CHP'den milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabı üzerinden 100 sandığı usulsüzlükler nedeniyle iptal ettirdiklerini açıkladı.

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İYİ Parti yetkilileri ise partinin Erzurum Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

DHA'nın haberine göre Durmaz ile birlikte 2 kişi daha hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Karaçoban'da aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktığı bildirildi.

AA bu olayın kişisel bir husumetten kaynaklandığı vurguladı.

Seçimleri 8 kuruluştan 415 uluslararası gözlemci izledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) bu kuruluşlar arasındaydı.

Yurt dışında rekor katılım

Oy verme işlemi Pazar günü TSİ 08:00'de başladı, 17:00 itibarıyla sona erdi.

YSK, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde sandıkların farklı saatlerde açılıp kapatılma uygulamasına son verdi.

Türkiye'de yurt içinde toplam kayıtlı sayısı 56 milyon 322 bin 632.

Türkiye'nin 81 ilinde kurulan toplam sandık sayısı 180 bin 65 oldu.

Yurt dışında oy verme işlemi ise hafta içinde tamamlandı ve kullanılan pusulalar sayım için mühürlü çuvallara konularak Türkiye'ye getirildi.

Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 1 milyon 486 bin 408'ünün oy kullandığı ve katılım oranı açısından bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaşıldığı açıklandı.

Seçime hangi adaylar ve partiler katıldı?

Cumhurbaşkanlığı için altı aday yarıştı. Pusuladaki yerlerine göre bu isimler şöyle:

Muharrem İnce

Meral Akşener

Recep Tayyip Erdoğan

Selahattin Demirtaş

Temel Karamollaoğlu

Doğu Perinçek

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Milletvekili seçimlerine ise biri iki partili, diğeri üç partili iki ittifak ile üç siyasi parti katıldı.

Pusuladaki yerlerine göre, katılan partiler şöyleydi: