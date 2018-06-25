Türkiye'de gazeteler Erdoğan'ın zaferini nasıl gördü?

Telif hakkı Getty Images

Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri Türkiye'deki tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Hürriyet gazetesi "Çoğunluk Cumhur'un" dedi ve sürmanşetinde "İlk turda zafer" ifadelerini kullandı.

Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kazanan Türk milleti" sözlerinin yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Denge ve denetleme görevini aldık" açıklamasına da yer verdi.

Hürriyet bir diğer haberinde ise Muharrem İnce'nin CHP'den fazla oy aldığını aktardı.

Telif hakkı HÜRRİYET

Sabah gazetesi manşetinde "Türkiye yeni dönemde Başkan'la devam dedi" üstbaşlığını ve "Cumhurun zaferi" başlığını kullandı.

Dünyadan Erdoğan'a gelen tebrik telefonlarına da yer veren Sabah, Erdoğan'la İnce arasındaki 10,6 milyon oyluk farkı da yazdı.

Telif hakkı SABAH

Cumhuriyet gazetesi, AKP'nin Meclis'teki çoğunluğunu kaybetmesini "koalisyon dönemi" olarak yorumladı ve Meclis'te MHP'nin desteğine ihtiyaç duyacak olması nedeniyle "Saray'a kurt kapanı" manşetiyle çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin düşen oylarına atfen söylediği "Hedefe ulaşamadık" sözünü öne çıkaran gazete, Meclis'te grup kurmaya sayısı yeten 5 parti olacağını, Meclis'te 8 partiden temsilcilerin yer alacağını yazdı.

Telif hakkı CUMHURİYET

Posta gazetesi "Türkiye Cumhuriyeti ilk başkanını seçti: Erdoğan kazandı" manşetiyle yayınlandı.

Seçime katılım oranının hem Kasım 2015 seçimini hem de Nisan 2017 referandumunu geride bıraktığını yazan Posta, İnce'nin partisinden yüzde 8,1 fazla oy alırken Akşener'in ise partisinden yüzde 2,6 az oy aldığına dikkat çekti.

Telif hakkı Posta

Yeni Şafak seçim sonucunu "24 Haziran Devrimi" olarak değerlendirdi ve "Yeniden Bismillah" manşetine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı" olarak tanımlayan gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9. seçiminde de zafer kazanamadığını yazdı ve "CHP'de fırtına kopacak" dedi.

Yeni Şafak seçimin kaybedenlerinin "Türkiye'yi abluka altına almak isteyen Batı, terör örgütleri ve eski Türkiye'nin özlemi içindeki muhalefet" olduğunu yazdı.

Telif hakkı YENİ ŞAFAK

Sözcü gazetesinin manşetinde "Atı alan yine Üsküdar'ı geçti" başlığı vardı.

Gazete YSK'nın sonuçları ilan etmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anadolu Ajansı verilerini baz alarak kendisini cumhurbaşkanı ilan etmesini eleştirdi.

Sözcü Bahçeli'yi "seçimin kazananı" ilan ederken Saadet Partisi'nin yüzde 1,4 oy ile milletvekili çıkaramamasını "hayal kırıklığı" diye niteledi, Meral Akşener'in yüzde 7,3'lük oyunu ise "Tülbent devrimi yarım kaldı" diye niteledi.