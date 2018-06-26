İnteraktif: Karşılaştırmalı seçim 2018 sonuçları
- 26 Haziran 2018
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24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı.
İnteraktifimizde, seçim bölgelerini arama kutucuğuna yazarak o bölgedeki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonuçlarını görebilir, milletvekili dağılımına da bakabilirsiniz.
Ayrıca, partilerle partilerin destekledikleri adayların aldıkları oyları, hem Türkiye genelinde hem de seçim bölgesi bazında karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.
2014-2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimlerinin karşılaştırması ile 2015-2018 Genel Seçimler kıyaslamasını da "Geçmiş Seçimler" bölümünde inceleyebilirsiniz.
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Seçim Sonuçları
Sonuçlar - Türkiye
Sonuçlar - Cumhurbaşkanı
|Parti
|Aldığı Oy
|%
|İnce (CHP)
|Akşener (İyi)
|Erdoğan (AKP)
|Demirtaş (HDP)
|Karamollaoğlu (Saadet)
|Perinçek (Vatan)
|Toplam
Değişiklik
Cumhurbaşkanı oy oranı - Parti oy oranı
MHP, parti içinden bir aday göstermediği için bu kıyaslamada yer almamıştır.
Geçmiş Seçimler (2014 - 2018)
Sonuçlar - Milletvekilleri
|Parti
|Aldığı Oy
|2015 Oy +/-
|Cumhur İttifakı
|-
|AK Parti
|MHP
|HDP
|Millet İttifakı
|-
|CHP
|Saadet
|İyi Parti
|-
|Toplam
Milletvekili Dağılım
Değişiklik
Cumhurbaşkanı oy oranı - Parti oy oranı
MHP, parti içinden bir aday göstermediği için bu kıyaslamada yer almamıştır.
Geçmiş Seçimler (2015 - 2018)
İnteraktifteki veriler, Anadolu Ajansı'nın geçtiği resmi olmayan sonuçlara dayanarak hazırlanmıştır.
Hazırlayanlar:
- Tasarım: Alice Grenie
- Yazılım Geliştirme: Josh Rayman
- Koordinasyon Destek: İrem Köker, Leoni Robertson, Osman Kaytazoğlu
- BBC Türkçe'nin Seçim 2018 Özel Dosyası
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