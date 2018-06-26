İnteraktif: Karşılaştırmalı seçim 2018 sonuçları

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı.

İnteraktifimizde, seçim bölgelerini arama kutucuğuna yazarak o bölgedeki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonuçlarını görebilir, milletvekili dağılımına da bakabilirsiniz.

Ayrıca, partilerle partilerin destekledikleri adayların aldıkları oyları, hem Türkiye genelinde hem de seçim bölgesi bazında karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

2014-2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimlerinin karşılaştırması ile 2015-2018 Genel Seçimler kıyaslamasını da "Geçmiş Seçimler" bölümünde inceleyebilirsiniz.

Lütfen tarayıcınızın yeni sürümünü yükleyin Seçim Sonuçları Seçim Bölgesi Seçin Seçim Bölgesi Seçin Sonuçlar - Türkiye Cumhurbaşkanı Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan %XX Muharrem İnce %XX Meral Akşener %XX Selahattin Demirtaş %XX Temel Karamollaoğlu %XX Doğu Perinçek %XX Sonuçlar Değişiklik Geçmiş Seçimler Sonuçlar - Cumhurbaşkanı Parti Aldığı Oy % İnce (CHP) Akşener (İyi) Erdoğan (AKP) Demirtaş (HDP) Karamollaoğlu (Saadet) Perinçek (Vatan) Toplam Değişiklik Cumhurbaşkanı oy oranı - Parti oy oranı MHP, parti içinden bir aday göstermediği için bu kıyaslamada yer almamıştır. Geçmiş Seçimler (2014 - 2018) AKP HDP CHP Saadet İyi VP AK Parti 137 seats XX% (XX%) XX CHP 137 seats XX% (XX%) MHP 137 seats XX% (XX%) Saadet Partisi 137 seats XX% (XX%) HDP 137 seats XX% İyi Parti 137 seats XX% (XX%) Cumhur İttifakı XX% Millet İttifakı XX% Sonuçlar Dağılım Değişiklik Geçmiş Seçimler Sonuçlar - Milletvekilleri Parti Aldığı Oy 2015 Oy +/- Cumhur İttifakı - AK Parti MHP HDP Millet İttifakı - CHP Saadet İyi Parti - Toplam Milletvekili Dağılım AKP MHP HDP CHP Saadet İyi Değişiklik Cumhurbaşkanı oy oranı - Parti oy oranı MHP, parti içinden bir aday göstermediği için bu kıyaslamada yer almamıştır. Geçmiş Seçimler (2015 - 2018) AKP MHP HDP CHP Saadet İyi

İnteraktifteki veriler, Anadolu Ajansı'nın geçtiği resmi olmayan sonuçlara dayanarak hazırlanmıştır.

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