Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP halka neler vadetti?

Telif hakkı Getty Images

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Nisan'da erken seçimin ilan edilmesi ile başlayan sürecin sonunda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri seçildi.

Bu kampanya süresi içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan resmi seçim beyannamesindeki en büyük değişiklik ise Olağanüstü Hal (OHAL) başlığında gerçekleşti.

Erdoğan'ın 25 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda, "OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz" demişti.

Ancak Erdoğan kampanya döneminin son haftasında katıldığı bir canlı yayında, vaatlerine OHAL'i kaldırmayı da ekleyen şu cümleyi sarf etti:

"24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır."

Peki Erdoğan'ın, "şahlanış ve yeniden yükseliş" olarak isimlendirdiği 24 Haziran sonrasına ilişkin vaatler neler?

Bedelli askerlik masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya sürecindeki eklenen vaatleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri bedelli askerlik başlığındaydı.

Erdoğan, erken seçim tarihinin resmiyet kazanmasından 11 gün sonra Özbekistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur" demişti.

22 Haziran tarihinde Üsküdar'da yaptığı miting sırasında ise bedelli askerlik ile ilgili olarak "İnşallah 24'ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur" ifadesini kullandı.

Adalet Dış politika Eğitim Ekonomi Kürt Sorunu OHAL Sağlık Yönetim Sistemi Baştan başla Adalet AK Parti (Cumhur İttifakı) Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sürdürülecek

Makul sürede yargılama hakkı güçlendirilecek

Mağdur odaklı bir anlayışa geçilecek

Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda cezalar ağırlaştırılacak

Reformlar devam edecek ve yargı reform stratejisi güncellenecek Dış politika AK Parti (Cumhur İttifakı) Güçlü ve etkili bir ülke olarak AB katılım hedefi sürüyor

ABD'de diplomasi ve lobi çalışmaları ivme kazanacak

Rusya ile ikili ilişkiler geliştirilecek

Ukrayna ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesi sürecek

Filistin davasına tam destek ve yardımlar devam edecek

'Dünya beşten büyüktür' deyişi ısrarla ifade edilecek

Sınır ötesi harekatlara yenileri eklenecek Eğitim AK Parti (Cumhur İttifakı) Müfredat çağın gerekliliklerine göre güncellenecek

Okullar yeterli oyun; spor ve kültürel alanlara sahip olacak

Müftü, vaiz, imam hatip ve müezzin kayyımlar için Diyanet Akademisi kurulacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılacak

Üniversite yönetimlerini yeniden yapılandıran bir yasa hazırlanacak Ekonomi AK Parti (Cumhur İttifakı) Ekonomik büyüme ivme kazanacak

Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek

Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek

Bölge ve sektör bazlı teşviklerle yeni fabrikaların önü açılacak

Enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejimleri sürecek

Vergi kanunlarında kapsamlı reforma gidilecek Kürt Sorunu AK Parti (Cumhur İttifakı) Kürtlerin insani meseleleri demokrasi ve refah sorunu

Terörden zarar bölgelere 10 milyar TL yatırım yapılıyor

Diyarbakır'ın Güneydoğu'nun en önemli çekim merkezi olması perçinlenecek OHAL AK Parti (Cumhur İttifakı) OHAL milli güvenlik ve vatandaşların huzuru tesis edilene dek sürecek

Öncelik önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetleri

FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terörist unsurlarla proaktif mücadele

Terör örgütlerinin propagandası ile mücadele için kitle iletişim araçlarının kullanılması

Yurtdışında kamu diplomasisi faaliyetlerinin güçlendirilmesi Sağlık AK Parti (Cumhur İttifakı) Aile hekimi başına kişi sayısı 2023'te yarı yarıya düşürülecek

Nüfusun gen havuzu çıkartılacak ve kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek

2023'e kadar 1000 kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı 35,5'ten 31'e düşürülecek Yönetim Sistemi AK Parti (Cumhur İttifakı) Daha itibarlı meclis, daha güçlü hükümet, daha etkin, bağımsız ve güçlü yargı

Derli toplu ve etkili yürütme fonksiyonları

Kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı uygulanması

'Hayvanları Koruma Yasası' vaadi

Hayvan hakları savunucularının sıkça gündeme taşıdığı "Hayvanları Koruma Kanunu", 24 Haziran öncesi kampanya sürecinde yaşanan bir olayla siyasetin gündemi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tüm uzuvları kesilmiş halde bulunan yavru köpek ile ilgili de bir açıklama yaparak, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" dedi.

Mevcut Türk Ceza Kanunu yalnızca karneli yani "sahipli" hayvanlara uygulanan şiddeti cezaya tabi tutuyor.

Hayvanların "can" olarak değil, hayvancılık sektöründeki bağlamında "mal" statüsünde olduğu bu düzenlemeye göre de mala zarar veren kişi ancak tazminatla cezalandırılabiliyor.

'Cemevlerine hukuki statü' vaadi

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 1 Kasım 2015'teki genel seçim öncesinde yayımladığı 290 sayfalık beyannamede de cemevlerine hukuki statü tanınması vaadi yer alıyordu. Aynı vaat 24 Haziran seçimlerinde de parti beyannamesine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerinin hukuki statü sağlayacağız" diyerek seçim beyannamesinde konuya bir kez daha yer verdi.

Image caption 25 Haziran günü Türkiye'de yayımlanan bazı gazetelerin manşetleri

Maaş, Ek gösterge ve zam vaatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan vaatlerinin önemli bir bölümünü 26 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bir iftar etkinliğinde dile getirdi.

Erdoğan'ın bu toplantıda açıkladığı bazı vaatler şöyleydi:

Yükseköğretim mezunu polislerin emekli maaşlarında yüzde 20 zam,

Polisler, Hemşireler ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması

Emeklilik işlemleri tamamlanmamış olan 100 bin kişinin, işlemlerinin hızlandırılması ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ile zamlı Temmuz maaşından yararlanmasının sağlanması.

'Mağdur odaklı bir yargı anlayışına geçilecek'

AKP'nin seçim beyannamesinde yargı başlığında dikkat çeken vaatler arasında "makul sürede yargılama ve mağdur odaklı bir anlayışa geçilecek" ifadeleri yer buluyor.

Beyannamede "çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar" başlığında ise "cezalar ağırlaştırılacak" ifadesi yer alıyor.

'AB katılım hedefi sürüyor'

Seçim beyannamesinde dış politika başlığında ise "Dünya beşten büyüktür" anlayışına devam edileceği kaydediliyor.

Sınır ötesi harekatların devam edeceği, AB'ye katılım hedefinin sürdüğü belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkilere de özel atıf yapılıyor.

'Enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejimleri sürecek'

24 Haziran'a doğru iktidar ve muhalefet arasında, ekonomik veriler anlamında ciddi bir tartışma sürmüştü. Süreç içinde kurun rekor kırması ve 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmesi miting meydanlarının başlıca konularından biri oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Merkez Bankası'nın özerkliği üzerinden iktidara yüklendi.

AKP'nin seçim beyannamesinde ise "Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek" deniliyor.

Beyannameye göre, enflasyon hedeflemesi rejimi ve dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.