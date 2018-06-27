Telif hakkı DHA

Türkiye'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

AYM ilk olarak 13 Ocak'ta akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Şahin Alpay'ın tutukluluklarında "hak ihlali" olduğuna hükmederek tahliyelerine karar vermiş ancak yerel mahkemeler tahliye talebini reddetmişti. Bunun üzerine konu AİHM'ye taşınmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Alpay ile Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etmiş ve 21 bin 500'er euro tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Tahliye kararı veren mahkeme Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Telif hakkı DHA Image caption Mehmet Altan ve Şahin Alpay

AİHM, 1'e karşı 6 oyla Alpay ve Altan'a 'özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği' kararına varmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ikinci kez hak ihlâli kararı verdiği tutuklu gazeteci Şahin Alpay, 20 ay tutukluluk süresinin ardından Mart ayında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

Mehmet Altan hakkındaki iddialar sonrası iki yıla yakındır tutukluydu.