TBMM'nin en genç iki milletvekilinden biri Dersim Dağ
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Milletvekili seçilen en genç iki kişiden biri olan Dersim Dağ: Gençlerin ve kadınların sözcüsü olacağım

  • 30 Haziran 2018

2 Şubat 1996 Bismil doğumlu ve 12 çocuklu bir ailenin kızı olan Dersim Dağ, 24 Haziran'da HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Dersim Dağ, AKP İstanbul Milletvekili seçilen Rümeysa Kadak ile birlikte TBMM'nin en genç iki üyesinden biri olacak.

Seçim sonrası görüşlerini almak istediğimiz Rümeysa Kadak, yemin töreninden önce konuşmayı parti disiplini açısından uygun bulmadı.

BBC Türkçe'ye konuşan Dersim Dağ ise Meclis'te gençlerin ve kadınların sözcüsü olacağını, ana dilde eğitim hakkı için mücadele edeceğini söylüyor.

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