'Hedefim solucan gübresi üretimiyle organik tarımda ses getirmek'

Bir solucan havuzu, binlerce solucan, hayvan gübresi, evsel atıklar ve insan emeği...

Karşılığında tarımdaki verimi yüzde 30 artıran solucan gübresi elde ediliyor.

Türkiye'de son yıllarda hem amatör, hem de profesyonel olarak üreten çok sayıda tesis açıldı.

Ordu Gürgentepe'de yaşayan Hülya Taşpınar da köydeki ahırında DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) desteğiyle solucan gübresi üretimine başlayanlardan.

Hülya Taşpınar, solucan gübresi ile bölge kadınlarının organik tarımda ses getirmesini umuyor.

Video: Aylin Yazan