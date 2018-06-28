MHP TBMM Başkanı seçiminde AKP'nin adayını destekleyecek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis başkanlığı seçiminde AKP'nin göstereceği adayı destekleyecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı MHP'nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini ve AKP'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.
Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Kalaycı, basında yer alan , "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları da yalanladı.
İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerini belirten Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." diye konuştu.