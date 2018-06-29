CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı

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CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP'den 25-26. dönem İstanbul Milletvekili olan Eren Erdem, Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.

Erdem, attığı tweetinde, "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

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CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Eren Erdem'i aradım ulaşamadım. TBMM üzerinden Ankara Nöbetçi Emniyet Müdürünü aradım, gözaltı işlemi ile ilgili bilgi almaya çalışıyorum" tweetini attı.