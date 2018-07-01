Bozdağ: Cinsel kastrasyonu yeni dönemde devreye sokacağız

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir haftadır kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni önceki gün Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuş, çocuk dün toprağa verilmişti.

Cenazeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklu, 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirterek, "Yavrumuzun boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" demişti.

Tutuklu kişinin ifadesine ilişkin soru üzerine ise Topaca, "Suçunu henüz itiraf etmedi. Soruşturma tekniğinde deliller toplanacaktır" diye konuşmuştu.

Topaca, "Nedeninin kişilik bozukluğu olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, yapılan otopside vücudunda kesici ve delici alet izlerine rastlanan Eylül'ün cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Bozdağ: Seçim nedeniyle yapılamayan yeni düzenlemeler hayata geçirilecek

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı sırasında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bozdağ, çocuk istismarına yönelik cezaların artırılmasına ilişkin karar alındığını hatırlattı ve yeni dönemde bu kararların uygulamaya konulacağını vurguladı.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hükümeti olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

Devlet Bahçeli: İdamsa idam

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

@dbdevletbahceli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Dedim ya, her cani sürünerek yaşar. Her hain de korkaktır. İdam bile katiller için kurtuluştur! Bu rezillere öyle bir bedel ödetmeliyiz ki, yankısı yedi cetlerinden hissedilmelidir. Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 30 Haziran 2018

@dbdevletbahceli tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 30 Haziran 2018

DHA: Zanlının aracındaki kan lekeleri, Eylül'ün DNA'sı ile uyuştu

Vali Topaca, daha önce zanlının, çocuğun kaybolduğu gün aşağı yukarı aynı saatlerde arabasıyla olay yerinde görüldüğünü ve polis köpeğinin koku alması üzerine cesede ulaşıldığını açıklamıştı.

Demirören Haber Ajansı'na göre (DHA), zanlı U.K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle araçta bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ve saç telinin uyuştuğu saptandı.