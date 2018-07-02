LGBTİ’lerden Onur Haftası eylemi ve polis müdahalesi

İstanbul Valiliği, 26. Onur Haftası kapsamında yapılmak istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne izin vermedi.

Buna rağmen yüzlerce kişi Taksim ve çevresinde toplandı.

Polisle yapılan görüşmeler sonrası 100 kişilik bir grubun basın açıklaması yapmasına izin verildi.

Açıklamada, ''Valiliğin kararı var olan nefretin bir parçasıdır ve meşru değildir. Bu barışçıl yürüyüşlerin aksine devletin işlediği nefret suçları, polis şiddeti ile yadsınamaz bir biçimde görünür hale geldi. Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da burada, bu sokaklardayız" ifadeleri kullanıldıu.

Basın açıklaması ardından yürüyüş yapmak isteyenlere polis, Beyoğlu'nun farklı noktalarında plastik mermi ve polis köpekleriyle müdahale etti.