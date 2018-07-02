Bakan Soylu'dan Leyla Aydemir açıklaması: Bulunduğu yer, defalarca aranan bir yer

Telif hakkı DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık üç haftalık aramanın ardından bugün cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in daha önce defalarca aranan bir bölgede bulunduğunu açıkladı. Ağrı Valisi Süleyman Elban da söz konusu alanın daha önce sudan ve havadan arandığını kaydetti.

CNNTÜRK'te katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Bakan Soylu, Leyla'nın bulunduğu yere sonradan bırakılmış gibi göründüğünü söyledi.

Soylu, "İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Arkadaşlarımız 'Ya biz görmedik, ya da cansız bedeni suyla beraber aşağı geldi' dedi" ifadelerini kullandı.

Detayların yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacağını söyleyen Soylu, "İlk değerlendirmeye göre tecavüz yok" dedi.

Ancak "çok ufak bir darp görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Telif hakkı DHA

Soylu, son zamanlarda çok fazla kayıp çocuk haberinin alındığına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kaybolan çocuklar bazen üst üste gelir. Başka olaylar da üst üste gelebilir. Trafik kazalar üst üste gelebilir, cinayetler üst üste gelebilir. Bizim teknik kabiliyetimiz geliştikçe, bu tür olayları yapmak isteyenlerin de kabiliyetleri gelişiyor. Kayıp çocuklar gibi, toplumu çok üzen ve endişeye sevk eden meselelerle ilgili devlet olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Vali Elban: Balık adamlar bölgeyi aramıştı

Leyla'nın cesedinin bulunmasının ardından açıklama yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban ise, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan, daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı" dedi.

Vali Elban, açıklamasında savcılığın konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğünü söyledi.

Ne olmuştu?

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir bugün köye 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. DHA'ya göre Leyla'nın cesedi, Kurudere mevkiindeki dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yetkililerin incelemelerinin ardından ceset Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin kızı Leyla, Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Leyla'yı bulmak için AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları 18 gündür bölgeyi arıyordu.