Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

Telif hakkı Getty Images

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Haziran ayında %15,39'a çıktı ve Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,61 oldu. Reuters ajansının piyasa anketinde beklenti aylık enflasyonun yüzde 1,40 olacağı yönündeydi.

Merkez Bankası'nın yılsonu için enflasyon hedefi %5 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon verisinin ardından Türk Lirası ABD Doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dolar/TL kuru 4,6729'a çıktı.

Yüksek seyreden petrol fiyatları ve Türk Lirası'ndaki yaşanan değer kaybı enflasyondaki artışta önemli rol oynadı.

Haziran ayında en çok fiyat artışı yaşanan ana harcama grubu ulaştırma sektörü oldu. Ulaştırma grubu enflasyonu yıllık bazda %24,26'ya kadar yükseldi.

Ev eşyası fiyatları yüzde 18,91, enflasyon sepetinde en çok ağırlığı bulunan gıda fiyatları ise yıllık bazda yüzde 18,89 arttı.

Haziran verisiyle birlikte Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu ikinci gelişen ülke konumuna yükseldi.

'Merkez bankasının saklanacak yeri kalmadı'

Yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda enflasyon verisini yorumlayan Londra merkezli varlık yönetimi şirketinden gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, "Veri o kadar kötü ki sonuçları iyi olabilir. Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında saklanacak yeri kalmadı. Faizleri bir kez daha artırmaları yönünde güçlü bir beklenti oluşacak" dedi.