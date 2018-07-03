Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarıyla ilgili verileri açıkladı.

Raporda göre, Türkiye'de 2017 yılında 119 bin 92 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü.

Geçen yıl meydana gelen 2411 orman yangınından 1280'inin çıkış nedeni aydınlatılamadı.

2015 verilerine göre, 22,3 milyon hektarlık ormanlık alanlar Türkiye yüzölçümünün yüzde 30'unu oluşturuyor.

Son 6 yılda yangınlarda artış var

1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde, son 6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısında ve yanan alanların büyüklüğünde artış gözlemleniyor.