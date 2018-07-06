1994 yerel seçimleri ve Kürt Sorunu

BBC Arşivlerinde bu hafta Newsnight programının 1994 yerel seçimlerini Kürt Sorunu üzerinden ele aldığı TV haberi var.

Haberde, çatışma sürecinin siyasete etkisi, DEP'in seçimlerden çekilmesi ve Refah Partisi'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde güç kazanması inceleniyor.

BBC muhabiri Brian Hanrahan tarafından hazırlanan haberde özellikle Diyarbakır ve çevresinden görüntüler kullanmış.

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BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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