Mert Fırat ve Koray Candemir DasDas'ı anlattı: 'Şehrin kalbinde tekleme olduğu zaman dışarıya kanal yaratıyor kendine'

DasDas yaklaşık bir yıl önce İstanbul'un Ataşehir semtinde açılan bir kültür-sanat ve eğlence merkezi.

Tiyatroyu, müziği ve yemeği bir araya getiren çok işlevli bir mekan.

Aralarında müzisyenlerin ve oyuncuların da olduğu Didem Balçın, Koray Candemir, Mert Fırat, Harun Tekin ve Muzaffer Yıldırım'dan oluşan bir kurucu ekibi var.

İstanbul'un kültür-sanat hayatında başta Taksim'de olmak üzere yaşanan değişim, son yılların başlıca tartışılan konuları arasında yer alıyor.

DasDas'ın kurucuları arasında olan müzisyen Koray Candemir ve oyuncu Mert Fırat ile neden Ataşehir'de bir mekan açmayı tercih ettiklerini konuştuk.

Taksim'de yaşanan dönüşümü ve mekan işletmeciliğinin zorluklarını da sorduk.

Video-haber: Özge Özdemir