Son OHAL KHK'sı ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi

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Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olduğu belirtilen 701 sayılı düzenleme ile kamuda 18 bin 632 personel ihraç edilirken, 148 personel ise görevlerine iade edildi.

Yükseköğretim Kurumları'ndan 199'u akademisyen, 52'si de idare çalışanı olmak üzere 251 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile, 12 dernek, 3 gazete, 1 televizyon kanalı da kapatıldı.

Darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in 18 Temmuz gecesi sona ermesi bekleniyor. Söz konusu KHK metnine göre, ihraç edilen kişilerin kamuya geri dönmesi mümkün olmayacak.

İhraçların kurumlara göre dağılımı:

Kara Kuvvetleri'nden 3077, Deniz Kuvvetleri'nden 1126, Hava Kuvvetleri'nden 1949 subay ve astsubay,

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş

Adalet Bakanlığı'ndan hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da aralarında olduğu 1052 kişi

Yükseköğretim Kurumları'ndan 251 (199 akademik, 52 idari personel)

4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8998 personel

Kamuda yeniden istihdam edilemeyecekler

Telif hakkı Getty Images Image caption Muhalefet OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla darbeyle ilişkisi olmayan mağdurların da bedel ödediğini çünkü adil bir yargılama yapılmadığını söylüyor, hükümet ise, kurulan OHAL Komisyonu ile yapılan başvurularla görevlere iadeler ile mağduriyetlerin giderilmesi konusunda büyük ilerleme sağlandığını.

Aynı KHK ile daha önce görevden ayrılan 324 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin de rütbeleri alındı.

Yurt dışında öğrenim gören bir kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

KHK metninde, kamu personeline yönelik ihraçlara bu kişilerin "terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyet, iltisak veya irtibatları olmaları" gerekçe gösteriliyor.

Kamu görevleri son bulan bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemediği gibi, kamu hizmetinde de istihdam edilemeyeceği belirtiliyor.

İhraç edilen kamu personelinin "mahkumiyet kararı aranmaksızın" rütbeleri ve memuriyetleri alınıyor, bakanlıklardan yapılacak bildirimler sonrası da pasaportları iptal ediliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Perşembe günü yaptığı açıklamada "6 Temmuz'da son KHK'mızı yayınlayacağız. Emniyet ve TSK'dan ihraçlar olacak, terörle mücadeleyi zaafiyete uğratmayacak düzenlemeler orada yer alacak'' ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım yüz binlerce kamu çalışanının beklediği OHAL KHK'sının bu tarihte yayımlanmaması üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz" demişti.

Kapatılan dernekler

Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)

Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)

Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)

Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)

Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)

Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)

Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş)

Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)

Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)

Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya)

Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)

Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)

Kapatılan gazete ve televizyonlar