Tekirdağ-Çorlu'da tren kazası: En az 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Sarılar Köyü yakınlarında, Edirne-Uzunköprü ile İstanbul-Halkalı arasında sefer yapan bir yolcu treni, 5 vagonun raydan çıkması sonucu devrildi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, ilk belirlemelere göre "10 kişinin hayatını kaybettiğini 73 kişinin de yaralandığını" açıkladı.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Gümüş, yaralıların havadan ve karadan İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı ise, ilk tespitlere göre kazanın "aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalmasından" kaynaklandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, trene kayıtlı 362 yolcu, 6 da personel bulunuyor.

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Kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgeye helikopter gönderdi.

Öte yandan, Tekirdağ Valisi Mustafa Ceylan arazinin çamurlu olması nedeniyle araçların bölgeye girmekte zorlandığına dikkat çekti.

Ajansların aktardığı görüntülerde, sağlık uzmanlarının rayların üzerinde oturan yaralılara müdahale ettiği görüldü.

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Ulaştırma Bakanlığı bir kriz masası kurdu.

Kızılay, yararlılar için kan ihtiyacının kalmadığını açıkladı.