Yeni kabine: Hulusi Akar Savunma Bakanı, Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı oldu
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların listesi şu şekilde belirlendi:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
- Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
- Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
- İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
- Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
- Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
- Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Kabineye dair en çok merak edilen isimlerden Mehmet Şimşek'e ise yer verilmedi.
Kabineyi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklayan Erdoğan, bakanlıkların yapılarını değiştirmenin daha hızlı icraat sağlayacağını belirtti.
Erdoğan, bürokrasinin üst düzey kadrolarını da en kısa zamanda açıklayacaklarını söyledi:
"Bakan yardımcıları ve üst düzey idarecileri ne kısa zamanda atayacağız. Reformist bir yaklaşımla aşama aşama atayacağız.
"Ülkemizin tüm dinamiklerinin kendilerini bu değişime göre yenileyeceklerine inanıyorum.
"Yasama ve yargı organlarının ülkemizin ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştireceklerini umut ediyorum."