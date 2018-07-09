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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların listesi şu şekilde belirlendi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Kabineye dair en çok merak edilen isimlerden Mehmet Şimşek'e ise yer verilmedi.

Kabineyi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklayan Erdoğan, bakanlıkların yapılarını değiştirmenin daha hızlı icraat sağlayacağını belirtti.

Erdoğan, bürokrasinin üst düzey kadrolarını da en kısa zamanda açıklayacaklarını söyledi:

"Bakan yardımcıları ve üst düzey idarecileri ne kısa zamanda atayacağız. Reformist bir yaklaşımla aşama aşama atayacağız.

"Ülkemizin tüm dinamiklerinin kendilerini bu değişime göre yenileyeceklerine inanıyorum.

"Yasama ve yargı organlarının ülkemizin ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştireceklerini umut ediyorum."