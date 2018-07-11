Soma davası: Sanıklara 75 yıl hapis cezası, avukatlardan protesto

Telif hakkı Getty Images

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili, beşi tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Ayrıca İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezalar, taksirle ölüme sebebiyet verme ya da taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme suçlarından verildi.

Sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi.

Cezaların açıklanması ardından avukatlar karardaki taksire tepki gösterere salonu terk etti.

Ölen madencilerin yakınları da karara tepki gösterdi.

13 Mart 2014 yaşanan kazayla ilgili dava 2015 yılında görülmeye başlamıştı.