Adnan Oktar ve çevresindekilere yönelik operasyon: Gözaltılar var

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Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve çevresindekilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde operasyon başlatıldı.

Sabaha karşı başlatılan operasyonla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır"

Adnan Oktar'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı haberleri geliyor.

Hürriyet gazetesi hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndiklerini iddia etti. CNN Türk muhabiri Zeynep Timurlenk ise Adnan Oktar'ın henüz gözaltına alınmadığını duyurdu.

DHA gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirtti.

Adnan Oktar özellikle Darwin'in evrim teorisine karşı yazdığı kitaplarla ismini duyurmuştu. Kendi televizyon kanalı da bulunuyordu.

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