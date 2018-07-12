Dolar/TL kuru, Albayrak'ın Merkez Bankası mesajı sonrası geriledi

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New York Borsası'nda hâlâ işlem yapılan saatlerde 4,97'ye çıkan kur ile TL dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü. Kur, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak yaptığı ilk açıklama sonrası 4,80'e indi ancak daha sonra yeniden 4,85'e çıktı.

Naci Ağbal'dan görevi devralan Albayrak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez" demişti.

Albayrak ayrıca Merkez Bankası'nın piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını söylemişti.

Halen Euro 5,65 TL, Sterlin ise 6,42 TL seviyesinde işlem görüyor.

TL dün de bir önceki güne kıyasla dolar karşısında yüzde 2,9 değer kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Zirvesi'ne gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada döviz ve faizdeki yükselişe yönelik soruya "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var" demişti.

Ancak piyasa uzmanları Erdoğan'ın faiz konusunda yaptığı açıklamaların TL'de satış baskısını artırdığını vurguluyor. Cumhurbaşkanı "Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın kabineyi açıkladığı Pazartesi akşamı da piyasalar yeni kabineye sert tepki vermiş, kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

TL'de son bir haftada yaşanan değer kaybı yüzde 8'i aşmış durumda. Yılbaşından bu yana kayıp ise %27'nin üzerinde.

Piyasaların özellikle Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdiği belirtiliyor.

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre de Nisan ayında 5,43 milyar dolar olan cari açık Mayıs ayında 5,89 milyara çıktı. Geçen yılın Mayıs ayında ise cari açık 5,37 milyar dolardı.

TL cinsi varlıklara gelen yeni satış dalgasının ardından piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın harekete geçmek zorunda kalabileceği yorumlarını yapıyor.

Londra merkezli BlueBay Capital varlık yönetimi şirketinden gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, dün akşam paylaştığı Twitter mesajında, "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ateşle karşılandı. 1 Dolar 5 TL seviyesine yaklaşırken proaktif davranması gerekiyor. Bir kez daha Merkez Bankası'nın acil Para Politikası Kurulu'nu (PPK) toplaması senaryosuyla karşı karşıyayız. 24 Temmuz PPK'sı çok uzak bir tarih gibi durmaya başladı" dedi.

Financial Times: Yabancı yatırımcılar endişeli

Türk Lirası'nın değer kaybı ,se yabancı basında da yer buldu.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarının düşebileceğini işaret eden açıklamalar yapması ve yatırımcıların Türkiye ekonomisinin sağlığı hakkındaki endişeleri nedeniyle Türk hisse senetleri, fonlar ve Türk lirasının "darbe yediğini" yazdı.

Gazete Türkiye'nin artan cari açığını ve borçlarını yönetebilmesi için yılda yabancı yatırımcılardan 200 milyar dolar sıcak para akışına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Haberde, "Ancak yabancı yatırımcılar, gücü Erdoğan'ın elinde toplayan yeni cumhurbaşkanlığı sistemi altında Türkiye'nin 880 milyar dolarlık ekonomisinin nasıl idare edileceğinden endişe duyuyor" ifadesi kullanıldı.