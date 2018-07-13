Çin'de sanayi bölgesinde patlama: 19 ölü

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Çin resmi haber ajansı Şinhua, ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 19 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Reuters'a açıklama yapan yetkililer patlamanın Yibin Hengda Teknoloji şirketinin tesisinde yaşandığını belirtti.

Çin medyasında yayımlanan fotoğraflarda tesisten büyük alevler ve duman yükseldiği görülüyor.

Patlamanın nedeni bilinmiyor.

2015'te ülkenin kuzeydoğusundaki Tianjin'de yine bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 173 kişi ölmüş, 1 milyar dolardan fazla da maddi hasar oluşmuştu.

Hükümet tarafından başlatılan soruşturma sonucu olayla ilgili olarak 123 kişi suçlu bulunmuş, dönemin belediye başkanına da olayla bağlantılı olarak rüşvet aldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verilmişti.