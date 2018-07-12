Binali Yıldırım: Türkiye'nin son başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Meclis Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık mesai arkadaşı.

Binali Yıldırım, 1955 Erzincan doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin en eski tersanelerinden Camiialtı'nda mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

1990-1991'de İsveç'te bulunan BM Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.

Erdoğan'la yakınlığı İDO döneminden

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı ise Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994-1999 dönemine uzanıyor.

O dönem İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) Genel Müdürü olan Yıldırım, toplu taşımacılığın denize kaydırılması için çalıştı. İstanbul-Yalova ve İstanbul-Bandırma hatlarını açtı; 29 iskele/terminali, 22 deniz otobüsünü ve 4 feribotu hizmete soktu.

Yıldırım, 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer aldı.

Parti 2002'de iktidara geldi. AKP'nin aynı yıl kurduğu 58., 2003'te kurduğu 59., 2007'de kurduğu 60. ve 2011'de kurduğu 61. hükümetin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dı.

Pamukova faciası sonrası istifa çağrıları

Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde, 22 Temmuz 2004'te "Pamukova faciası" olarak bilinen tren kazası yaşandı.

Ankara-İstanbul arasında 'hızlandırılmış tren seferini' yapan 231 yolculu tren, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde raydan çıktı. 41 yolcu hayatını kaybetti.

Makinistin tanımlı hız sınırını aştığı söylendi. Kazayla ilgili dava, "zaman aşımı" nedeniyle 7 Şubat 2012'de düştü.

Binali Yıldırım ise o dönem yükselen çağrılara karşın istifa etmedi.

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Adı 17-25 Aralık soruşturmalarında geçti

Binali Yıldırım'ın ve bacanağı Cemalettin Haberdar'ın adı 17-25 Aralık soruşturmalarında da geçti.

İzmir'de liman ve gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarını soruşturan ve görev yeri değiştirilen Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik'in soruşturduğu isimler arasında Cemalettin Haberdar da vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Şubat 2014'te, Binali Yıldırım hakkında hazırlandığını söylediği fezlekeyi açıkladı. Fezlekede, ATV ve Sabah gazetesinin satışı sırasında iş adamlarından para toplanması için Binali Yıldırım'ın koordinatör yapıldığı ve 630 milyon dolar para toplandığını iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'na göre, Sabah ve ATV'nin satışı için para aktaran firmalara bunun karşılığında 87 milyar 832 milyon liralık ihale verildi.

Yıldırım ve hükümet bu iddiaları yalanladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı döneminde Japonya Başbakanı Junchiro Koizumi ile birlikte

İzmir'de yüzde 36 oy aldı

TBMM'de 22. dönemde İstanbul, 23. dönemde Erzincan, 24. dönemde de İzmir Milletvekili olarak görev yapan Yıldırım, 2014'te bakanlıktan istifa ederek yerel seçimlerde yarıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 30 Mart 2014'teki seçimlerde, CHP'nin kalesi olan kentte AKP'nin oyunu yüzde 36'ya çıkardı ancak seçimi kazanamadı.

5 Haziran 2014'te o dönem Başbakan olan, iki ay sonra da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AKP'nin 1 Kasım 2015'teki seçim zaferi sonrası, 24 Kasım'da Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yeniden Binali Yıldırımdı.

Yıldırım; Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en uzun süre Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan siyasetçi oldu.

Bakanlığı süresince 17 bin 500 km bölünmüş yol inşaatı yapıldı, aktif havalimanı sayısı 26'dan 55'e çıktı.

Yüksek Hızlı Tren projeleri ve Marmaray'dan sonra Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul'da 3. Havalimanı projelerine odaklanıldı.

Yıldırım, bakanlığı döneminde, dünyada yüzde 5 büyüyen havacılık sektörünün, Türkiye'de yüzde 15 büyüdüğünün altını çizdi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Türkiye'nin son iki başbakanı: Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım

'Yüzlerce imza topladığı' konuşuldu

Binali Yıldırım'ın adı, AKP'nin 12 Eylül 2015'te yapılan büyük kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu arasında yaşanan MKYK listesi anlaşmazlığı sırasında genel başkan adayı olarak geçti.

Yıldırım'ın kongre öncesi 1353 delegeden 900 kadarının imzasını topladığı konuşuldu.

Ancak Erdoğan ve Davutoğlu arasında varılan uzlaşma ve Davutoğlu'nu görevden ayrılmaya götüren sürecin gösterdiği gibi, Cumhurbaşkanının MKYK listesine damgasını vurması sonrası Yıldırım kongrede aday olmadı.

Davutoğlu'nun görevden ayrılma kararı alması sonrası "düşük profilli" bir başbakan isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP içinde yaptırdığı söylenen eğilim yoklamalarında da Yıldırım'ın adı ön plana çıktı.

Evli ve 3 çocuk babası olan, İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım, Davutoğlu'nun istifası sonrasında 65. hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı oldu.

Yıldırım başbakanlık görevinde iki yıl iki ay kaldı ve bu süreçte Türkiye'de iki önemli gelişme yaşandı.

Bunlardan ilki olan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Yıldırım televizyonlara bağlanarak "Asker içerisinde malum yapının bir kalkışma içerisinde olduğunu tahmin eidyoruz. Bu bir çılgınlık. Vatandaşlarımız ve onların seçtiği hükümet iş başındadır. Ucunda ölüm olsa dahi gereken her şeyi yapacağız" demişti.

İkinci önemli gelişme ise Türkiye'nin, kendine özgü başkanlık sistemi olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişiydi. Darbe girişiminin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte Yıldırım'ın liderliğindeki AKP Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesini sağladı.

Böylece Yıldırım, Türkiye'nin son başbakanı oldu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Türkiye'nin son üç başbakanı: Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım

Başbakan Yıldırım'dan Meclis Başkanı Yıldırım'a

12 Temmuz 2017'de gerçekleşen TBMM Başkanı seçiminde Binali Yıldırım'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarıştı.

İlk iki turda hiçbir aday Meclis Başkanı seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

Birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı. Binali Yıldırım 331, Erdoğan Toprak 134, Meral Danış Beştaş 65, Hayrettin Nuhoğlu 43, Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci tur oylamada ise 584 milletvekili oy kullandı. Binali Yıldırım 336, Erdoğan Toprak 131, Meral Danış Beştaş 65, Hayrettin Nuhoğlu 42, Cihangir İslam 4 oy aldı. Bu kez 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Gizli oyla yapılan seçimde üçüncü turda üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) arandı.

3. turda Erdoğan Toprak 135, Meral Danış Beştaş 63, Hayrettin Nuhoğlu 40, Cihangir İslam 5 oy aldı. Yine 6 oy geçersiz sayıldı.

vMHP'nin de Cumhur İttifakı kapsamında desteklediği Binali Yıldırım 335 oyla seçimi kazandı.

TBMM'nin 28. Başkanı Binali Yıldırım