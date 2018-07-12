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Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçildi.

Binali Yıldırım göreve seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor" dedi.

Yıldırım, "Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclis'e tasarı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi tamamen Meclis'e ait olacaktır" diye konuştu.

Konuşmasında "Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi anayasamız ve iç tüzük olacaktır" ifadelerini kullanan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine açıkça desteğini ortaya koyan AK Parti Grubu'na, MHP Grubu'na teşekkür ediyorum.

"Oy veren veya vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister hepinizi saygıyla selamlarım."

5 aday yarıştı

TBMM Başkanı seçiminde Binali Yıldırım'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarıştı.

İlk iki turda hiçbir aday Meclis Başkanı seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

Birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı. Binali Yıldırım 331, Erdoğan Toprak 134, Meral Danış Beştaş 65, Hayrettin Nuhoğlu 43, Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci tur oylamada ise 584 milletvekili oy kullandı. Binali Yıldırım 336, Erdoğan Toprak 131, Meral Danış Beştaş 65, Hayrettin Nuhoğlu 42, Cihangir İslam 4 oy aldı. Bu kez 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Gizli oyla yapılan seçimde üçüncü turda üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) arandı.

MHP'nin de Cumhur İttifakı kapsamında desteklediği Binali Yıldırım 335 oyla seçimi kazandı.

3. turda Erdoğan Toprak 135, Meral Danış Beştaş 63, Hayrettin Nuhoğlu 40, Cihangir İslam 5 oy aldı. Yine 6 oy geçersiz sayıldı.

Yıldırım seçim ve teşekkür konuşması sonrası görevi Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'dan devraldı.