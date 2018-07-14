Bahçeli'den İnce'ye 'apolet' yanıtı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 'Apolet tartışmasında hata yaptım' diyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yanıt verdi.

Bahçeli açıklamasında, "Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" ifadelerini kullandı.

'Küllerimizden doğduk'

24 Haziran seçimleri için "İttifaka girerken pazarlık yapmadık" ifadelerini kullanan Bahçeli, partisinin seçimlerde "küllerinden yeniden doğduğunu" da söyledi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MHP tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir."

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